Xavier García Albiol será el candidato del PP al Congreso por Barcelona

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, será el candidato del PP al Congreso por la provincia de Barcelona, un comunicado que han hecho los populares a través de su perfil de X (antes Twitter) como si de un fichaje futbolístico se tratase. "Un fichaje de altura para una España que necesita personas con ideas claras", ha señalado el PP en el mensaje. El mismo Albiol también ha informado de su nueva responsabilidad donde ha remarcado, además, que seguirá siendo alcalde de Badalona.

En este sentido, Albiol ha explicado que fue el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quien le pidió ser el cabeza de lista por Barcelona, cargo que el actual alcalde de Badalona ha aceptado "con orgullo, ilusión y un enorme sentido de compromiso". "Quiero dejar algo muy claro: voy a seguir siendo alcalde de Badalona y mi compromiso de presente y futuro con mi ciudad sigue intacto", ha subrayado, destacando, además, que quiere "llevar la voz de los municipios de Cataluña al Congreso de los Diputados, para defender temas que afectan directamente como acabar con las ocupaciones ilegales, combatir la multirreincidencia y el control de la inmigración irregular".

La confianza de los populares en Albiol

Feijóo siempre ha visto en Albiol una barrera capaz de frenar a Vox -que no tiene representación en el consistorio- y capaz, también, de ganarse el voto de electores socialistas e incluso independentistas, un ejemplo de que el PP puede aspirar a ser un partido de gobierno en Cataluña.

Albiol, quien ha sido concejal desde 1991 y alcalde de Badalona en tres periodos distintos (2011-2015, 2020-2021 y en la actualidad desde 2023), ganó las últimas elecciones municipales con una gran mayoría absoluta, al conseguir 18 de los 27 concejales. Esta contundente victoria en una de las ciudades más pobladas de Cataluña le consolidó como uno de los referentes del PP catalán. Y, también, entre 2015 y 2019, durante los años más intensos del 'procés' también fue el líder de los populares en el Parlament de Cataluña, aunque ese momento no fue tan exitoso porque en 2017 el PP se quedó con solo cuatro escaños en la cámara catalana.