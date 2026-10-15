El PP encuentra un filón electoral en el caso de Montse Mínguez: "Urbagestión son hermanitos de la caridad a su lado"

Pedro Sánchez centró en la crisis de la vivienda sus argumentos para convocar elecciones. La caída de los decretos llevó al Ejecutivo a anunciar el adelanto electoral y posteriormente a prensentarlos en otro decreto para que lo apruebe la diputación permanente.

En el Partido Popular saben de la importancia de este terreno. Por eso, han encontrado en el las informaciones sobre los negocios inmobiliarios de la pareja de su portavoz, Montse Mínguez, una brecha que explotar de cara a la cita del 29N. Según esas noticas, el holding de su pareja Sergi Vélez tendría 30 inmuebles en alquiler y habría participado en varios desahucios.

Los populares han encontrado en este asimtp un argumento para denunciar lo que consideran una contradicción entre las políticas que defiende el PSOE y los negocios de personas próximas a sus dirigentes.

Uno de los más contundentes ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "Urbagestión son hermanitos de la caridad al lado de Monse Mínguez", ha afirmado Almeida, en referencia a la empresa propietaria del piso de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de El Retiro en Madrid con cuyo caso se inició la crisis de vivienda.

"Urbagestión la definió la ministra de Vivienda como una pyme buitre. Pues lo de Montse Mínguez no es una pyme, precisamente. No es una pyme, pero bueno, es la hipocresía a la que nos ha acostumbrado el Partido Socialista", ha señalado.

"Montse Mínguez es la que decía: 'Mari Carmen, no te olvidaremos'. Hombre, haberle dicho a tu novio que le dieras una vivienda, ¿no? Mejor darle una vivienda que no olvidarla, Monse", ha ironizado.

"De las decenas y decenas de viviendas que tienes, donde, por cierto, su lema es 'te garantizamos la máxima rentabilidad'", ha añadido.

Ester Muñoz y Cayetana Álvarez de Toledo se suman a las críticas

La ofensiva del PP no se ha limitado a Almeida. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha denunciado la "incoherencia" de Mínguez y ha recuperado uno de los mensajes con los que los socialistas han tratado de movilizar al electorado en materia de vivienda.

Después de que la portavoz del PSOE publicara en redes sociales el lema "Votar con V de vivienda", Muñoz le ha respondido: "Con V de vivienda y con B de buitres".

"Menudo nido de carroñeros tenían montado. Sabían de lo que hablaban, tenían experiencia. La izquierda de siempre: haz lo que yo", ha añadido la dirigente popular.

También se ha pronunciado Cayetana Álvarez de Toledo, que ha hecho referencia al nombre de la empresa de la pareja de Mínguez, Nest Capital, y ha recordado que la palabra nest significa "nido" en inglés. "De buitres, claro", ha ironizado.

El PP ha ido incluso un paso más allá y ha retado públicamente a Mínguez a mantener un "debate serio y en profundidad sobre políticas de vivienda". "O con su marido, nos da igual", ha añadido la formación en sus redes sociales.