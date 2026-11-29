Día de elecciones y, por tanto, muchas más personas movilizadas a esta hora, que es en la que están convocados presidentes de mesa electoral, vocales, suplentes, interventores, policía y otros cuerpos de seguridad. Son centenares de miles de personas que hoy han madrugado y que van a tener un día de trabajo largo, intenso y emocionante.

Entre los convocados está una persona de este equipo, Aneyma León, a la que hoy le va a tocar estar en el coro y repicando porque, además de atender a su mesa electoral, vamos a pedirle que nos atienda a nosotros para contarnos el ambiente antes de abrirse los colegios.

Buenos días a todos los movilizados hoy para que el proceso electoral sea, como siempre, impecable, rápido y seguro.

Foto: Onda Cero