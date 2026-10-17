Feijóo dice que la "coalición de desesperados" Sánchez-Colau acredita la situación del PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha dicho este sábado que la "coalición de desesperados" que ha construido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el Senado es "una declaración de intenciones" y "acredita la situación en la que está el PSOE".

Así lo ha asegurado a los periodistas antes de intervenir en el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE, sobre el acuerdo al que han llegado el PSOE y el Frente Amplio para presentarse con listas conjuntas al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre.

"La coalición de desesperados que ha construido el Partido Socialista, diluyendo sus siglas con veinte formaciones políticas, acredita que esto de que el PSOE va a ganar las elecciones y que está en disposición de ganar las elecciones es otra hipocresía más", ha afirmado.

Feijóo ha confiado en que los votantes del PSOE hayan tomado nota de la "desesperación del señor Sánchez y de esta situación sin antecedentes en el socialismo español", ha apostillado.

Por último, el dirigente popular ha insistido en que ahora, si cabe, es "más necesario que nunca" el cambio político en España y se ha comprometido a trabajar "hasta el final" para conseguirlo.

"Pero no solo un cambio de presidente, ni siquiera un cambio de gobierno, sino un cambio de egos en la forma de gobernar, que creo que es lo que España necesita en este momento", ha concluido.