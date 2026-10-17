La "mochila de contradicciones" de Irene Montero cuando proponía limitar mandatos a diputados: "Terminas pensando en cómo quedarte y mantenerte"

Podemos ha celebrado primarias de candidata única esta semana y ha salido elegida Irene Montero como candidata a la Presidencia del Gobierno. Tras el no acuerdo final entre la formación morada y el Frente Amplio, Clara Jiménez Cruz recuerda en la Maldita Hemeroteca la mochila de contradicciones que tiene Irene Montero a sus espaldas.

La candidata ha ido en las listas al Congreso en tres ocasiones, ha sido ministra y ahora, eurodiputada. Lleva once años en política y, si saca el escaño en estas elecciones, cumplirá los 15 años a pesar de lo que defendía en el pasado: la limitación de mandatos para todos los cargos públicos.

"No es la limitación de mandatos del presidente, sino de todos los diputados y las diputadas. Es decir, que en el ejercicio de la representación pública haya una limitación porque, si no, al final, terminas pensando en cómo quedarte o mantenerte. Hay diputados y diputadas que llevan 30 o 40 años en el escaño y, sin embargo, no estás pensando en lo que tienes que hacer: en representar a la gente. O sea, limitación de mandatos para todo el mundo y no solamente para el presidente", decía Irene Montero.

Ante esta afirmación, Julia Otero recuerda que la limitación de mandatos tradicionalmente se pone en dos legislaturas, pero en el caso de Irene Montero lleva tres y cumplirá casi la cuarta si saca escaño en estas elecciones.