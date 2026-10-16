Carlos Cuerpo critica el mensaje "alarmista" sobre el futuro de las pensiones: "El sistema es sostenible, quien diga que no lo tendrá que demostrar"

Carlos Cuerpo, ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno de España, expuso la realidad del estado económico del país durante una entrevista con Rafa Latorre en Más de Uno, donde criticó los mensajes tremendistas que señalan que el actual sistema de pensiones no es sostenible en el tiempo.

El ministro insiste en que el aumento previsto del gasto no implica que el sistema sea insostenible. Por ello, pide que quienes reclaman nuevas reformas expliquen con claridad qué cambios proponen y cómo afectan a los pensionistas.

"Habrá que ser valientes de explicitar cuál es la reforma que se pretende", sostiene Cuerpo, que considera necesario trasladar propuestas concretas a los ciudadanos en lugar de alimentar la incertidumbre sobre el futuro de las jubilaciones.

El titular de Economía recuerda que las reformas acordadas en el marco del Pacto de Toledo incluyen la actualización de las pensiones conforme al IPC y las medidas aprobadas en 2023, entre ellas el incremento de los ingresos y los cambios relacionados con la edad de jubilación.

El sistema, explica, incorpora una revisión cada tres años para evaluar su sostenibilidad y determinar si hacen falta nuevas actuaciones. Cuerpo señala que la AIReF concluye que no son necesarias nuevas medidas en este momento.

La actualización de las pensiones conforme al IPC "no se va a tocar"

Cuerpo garantiza que la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios de consumo permanece protegida por la legislación vigente. El ministro subraya que esta garantía no depende de qué partido ocupa el Gobierno, sino de lo que establece la ley.

"La actualización del IPC no se va a tocar porque está en la ley. Si hay un Gobierno del PP en diciembre o enero, va a actualizar al IPC porque está en la ley. Es conveniente dejar claro cuál es la situación y qué es lo que garantiza la actualización de las pensiones al IPC", declaró.

No porque quiera o no quiera el señor Feijóo y está en la ley porque nosotros lo pusimos en contra del voto del PP de nuevo

Respecto a la financiación del sistema, el ministro identifica tres vías: las cotizaciones sociales, las transferencias del Estado y el recurso al déficit, que implica un incremento de la deuda pública. Según explica, el impacto previsto de este último componente ya figura en las estimaciones.

Cuerpo reconoce que el gasto en pensiones aumenta como porcentaje del producto interior bruto, pero insiste en que esa evolución está contemplada en las previsiones y no demuestra por sí sola que el sistema sea inviable.

La defensa del ministro a la gestión de la deuda pública

El ministro también rechaza los temores sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y destaca la reducción de la deuda en más de 20 puntos, el crecimiento económico de España y la mejora de las calificaciones otorgadas por las agencias de rating.

A su juicio, estos indicadores respaldan la capacidad de la economía española para afrontar sus compromisos, incluido el gasto asociado al envejecimiento de la población.

Cuerpo sostiene que el debate sobre las pensiones requiere explicar tanto el aumento del gasto como los mecanismos de financiación previstos. Por eso, reitera la idea de que los mensajes sobre una posible insostenibilidad deben acompañarse de argumentos y propuestas concretas.

Sin Presupuestos Generales del Estado, pero sin frenar las inversiones

En torno a la incapacidad del Ejecutivo de presentar los Presupuestos Generales del Estado el economista lamentó no haber podido cumplir con este objetivo, aunque indicó que su ausencia no ha impedido ninguna de las inversiones previstas y que su aprobación será uno de los objetivos del próximo Gobierno.

"No ha supuesto ninguna remora. Es algo que hará el nuevo Gobierno, y reflejará las grandes prioridades", defendió.

Cuerpo considera que las cuentas de 2027 tienen especial importancia porque son las primeras posteriores al Plan de Recuperación. En su opinión, los próximos presupuestos deben reflejar las prioridades del Ejecutivo que los presenta.

El Gobierno defiende la evolución del empleo y del poder adquisitivo

El vicepresidente primero reivindica los resultados económicos desde 2018 y sostiene que la mejora de los salarios, la creación de empleo y el aumento de la renta disponible de los hogares reflejan una evolución favorable.

Cuerpo cita datos del Instituto Nacional de Estadística para afirmar que los salarios reales aumentan un 5 % entre 2019 y 2025, mientras que la renta disponible de los hogares, en términos reales y per cápita, crece un 8,1 %.

También destaca que la tasa de paro se sitúa por debajo del 10 %, cinco puntos por debajo de la registrada en 2018, y atribuye parte de la evolución del empleo a la reforma laboral. Sobre los trabajadores fijos discontinuos, señala que representan alrededor del 5 % de la ocupación.

El ministro defiende asimismo las medidas adoptadas para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra de Irán, especialmente el encarecimiento de la energía. Según explica, el Gobierno activa medidas poco después del inicio del conflicto y las prorroga en dos ocasiones, con un impacto presupuestario de 10.000 millones de euros.

Vivienda, alquileres y regulación de los grandes tenedores

En materia de vivienda, Cuerpo defiende la necesidad de equilibrar los intereses de propietarios e inquilinos y justifica las medidas extraordinarias en situaciones de emergencia.

El ministro sostiene que una de las finalidades de la regulación consiste en evitar que la especulación provoque la salida de los inquilinos de sus viviendas. En el caso de los grandes tenedores, defiende la intervención cuando se dan las circunstancias contempladas en la normativa.

Sobre la controversia relacionada con el marido de la portavoz socialista, Montse Mínguez, Cuerpo afirma que cualquier persona incluida en los supuestos regulados debe cumplir las mismas normas.

Cuerpo pide el voto para la continuidad del proyecto del Gobierno

Con respecto a los próximos comicios nacionales del 29 de noviembre, el ministro asegura que no se presenta pero pidió respaldo a la continuidad del proyecto socialista y llama a los ciudadanos a apoyarlo en las urnas.

"Pido el voto para la continuidad de un proyecto que está haciendo mucho bien en muchos ámbitos", afirma.

Preguntado por su futuro político, Cuerpo evita especular sobre sus opciones y sitúa sus prioridades en la continuidad del proyecto del Gobierno.

"Los planes tienen que venir por ser optimista y pensar que se va a conseguir revalidar el Gobierno y ver si el presidente quiere seguir contando conmigo. No está entre mis preocupaciones pensar qué haré tras el 29N", responde.

El ministro asegura que se siente cómodo defendiendo la gestión del Ejecutivo y centra su discurso en la evolución económica, la creación de empleo y la necesidad de que el crecimiento llegue a los ciudadanos.

Ceuta y Marruecos: Cuerpo defiende la coordinación y pide recuperar la normalidad

Carlos Cuerpo aborda la presencia de embarcaciones marroquíes en aguas de Ceuta durante la crisis migratoria y distingue dos objetivos: recuperar la normalidad y evitar que se repita una situación similar.

El ministro explica que se contactó con el barco marroquí para solicitar su retirada y defiende la coordinación administrativa para gestionar el episodio. También destaca la importancia de la visita de los Reyes a la ciudad autónoma, que califica de exitosa y relevante para Ceuta.

Cuerpo apela al respeto y a la coordinación con Marruecos para que el procedimiento de devolución concluya cuanto antes y con éxito. Sobre la presencia de una nueva patrulla según expresó en una noticia el diario ABC, reconoce que no dispone de información.

Cuerpo defiende la subida del salario mínimo y su efecto sobre los sueldos

El titular del Ministerio de Economía reivindica el incremento acumulado del salario mínimo interprofesional, que cifra en un 66 %, y defiende que esta evolución beneficia a los trabajadores con menores ingresos.

Cuerpo sostiene que una parte importante de los salarios más bajos se ajusta al alza porque el salario mínimo se convierte en el más frecuente. A su juicio, este proceso reduce las diferencias salariales y corrige una situación que la Comisión Europea señala como un problema.

El titular de Economía también defiende que las futuras subidas deben guardar relación con la evolución de la economía y la productividad. En su opinión, el objetivo consiste en mejorar las remuneraciones sin perder de vista el crecimiento económico.

Por último, preguntado por si la huelga general convocada por los sindicatos es de corte político, el vicepresidente del Gobierno comentó que se debe "respetar la convocatoria de huelga y entender que está asociado a las condiciones que hemos hablado y la importancia de seguir avanzando".