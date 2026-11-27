Pablo Hernández de Cos será el primer español en presidir el Banco Central Europeo (BCE) desde su creación en 1998. Una noticia que celebraron en el debate a cuatro tanto Pedro Sánchez como Alberto Nuñez Feijóo.

Los líderes europeos han alcanzado un acuerdo para que el exgobernador del Banco de España sustituya a Christine Lagarde al frente de la institución que dirige la política monetaria de la eurozona. Si se confirma, asumirá el cargo el 8 de febrero de 2027, después de la salida de Lagarde, prevista para el día anterior.

Quién es Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos nació en Madrid el 20 de enero de 1971 y tiene 55 años. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, licenciado en Derecho por la UNED y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid.

Su trayectoria profesional ha estado vinculada durante casi tres décadas a la banca central. Comenzó a trabajar en el Banco de España en 1997, donde ocupó diferentes responsabilidades hasta convertirse en director general de Economía, Estadística e Investigación.

En 2018 fue nombrado gobernador del Banco de España, cargo que desempeñó hasta junio de 2024. Su designación se produjo durante los últimos días del Gobierno de Mariano Rajoy, a propuesta del entonces ministro de Economía, Román Escolano, poco antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa.

Durante sus seis años como gobernador también formó parte del Consejo de Gobierno del BCE, por lo que ya participó en las decisiones sobre los tipos de interés y la política monetaria europea.

Además, presidió el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, uno de los principales organismos internacionales encargados de establecer estándares de regulación bancaria.

Desde julio de 2025 es director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), una institución con sede en Basilea conocida como el banco de los bancos centrales.

Qué poder tendrá sobre los tipos de interés

Como presidente del BCE, Hernández de Cos dirigirá una de las instituciones económicas más influyentes de Europa.

Sin embargo, no podrá subir o bajar los tipos de interés por decisión propia. Estas medidas corresponden al Consejo de Gobierno del BCE, integrado por los seis miembros de su Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los países de la eurozona.

El presidente dirige las reuniones, participa en las votaciones y tiene un papel fundamental en la orientación de la política monetaria y en la comunicación de las decisiones.

El principal objetivo del BCE es mantener la estabilidad de precios, con una meta de inflación del 2% a medio plazo.

Cuando la inflación es elevada, la institución puede subir los tipos para encarecer el crédito y moderar el consumo y la inversión. Por el contrario, cuando las condiciones económicas lo permiten, puede reducirlos para facilitar la financiación.

¿Bajarán los tipos de interés con Hernández de Cos?

El futuro presidente del BCE es considerado por distintos analistas como una figura de perfil técnico y moderado, con experiencia en la búsqueda de consensos entre los bancos centrales europeos. Sin embargo, su nombramiento no garantiza una bajada de los tipos de interés ni del euríbor.

Las decisiones dependerán de la evolución de la inflación, los salarios, la actividad económica y las condiciones financieras de la eurozona.

Su mandato tendrá una duración de ocho años y no podrá renovarse. Si se completa el procedimiento de nombramiento, ocupará la presidencia hasta febrero de 2035.

Las hipotecas variables suelen estar vinculadas al euríbor, el índice que refleja el coste al que los bancos se prestan dinero entre sí y que se utiliza como referencia en numerosos contratos hipotecarios españoles.

Aunque el BCE no fija directamente el euríbor, sus decisiones sobre los tipos oficiales influyen en su evolución.

Cuando el mercado anticipa una reducción de los tipos, el euríbor tiende a bajar. Esto puede traducirse en cuotas más reducidas para quienes tienen una hipoteca variable, siempre que la revisión del préstamo recoja esa caída.