Los líderes europeos han elegido este jueves al exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos para suceder a la francesa Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), como resultado del reparto consensuado de los tres puestos que quedarán vacantes en la cúpula de la institución en los próximos meses y a falta de completar la tramitación formal para oficializar los nombramientos en la cumbre de diciembre.

El acuerdo se ha alcanzado durante la reunión de los mandatarios de la zona euro celebrada en Bruselas, después de que Países Bajos se haya sumado al “consenso” que reserva la presidencia al español, el cargo de economista jefe al alemán Markus Brunnermeier y la responsabilidad de las operaciones de mercado a la francesa Laurence Boone, según han informado fuentes europeas.

Esto permitirá a los embajadores de los Estados miembro poner en marcha el procedimiento escrito para confirmar el respaldo a las tres candidaturas, cuya ratificación definitiva está prevista en la reunión del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de diciembre.

Hernández de Cos, que desde julio de 2025 ejerce como director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), se ha impuesto así al neerlandés Klaas Knot, el otro aspirante al cargo, y asumirá la presidencia del BCE el próximo mes de febrero, tras la salida anticipada de Lagarde, para un mandato de ocho años no renovable.

La elección se ha resuelto además en ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha viajado a Bruselas al coincidir la cita con los últimos días de la campaña para las elecciones generales del próximo domingo y ha delegado su representación en el mandatario francés, Emmanuel Macron.

Con la llegada de Hernández de Cos, España recuperará su representación en la cúpula del BCE tras la salida el pasado mes de junio de Luis de Guindos, que ocupó durante ocho años la vicepresidencia de la institución, y contará con dos españoles al frente de sendos organismos financieros europeos, dado que la exvicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño preside desde enero de 2024 el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Tres décadas de experiencia en banca central

Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, Hernández de Cos (55 años) cuenta con cerca de tres décadas de experiencia en banca central, seis de ellas como gobernador del Banco de España (2018-2024), periodo durante el que formó parte tanto del Consejo de Gobierno como del Consejo General del BCE.

Antes de asumir las riendas del supervisor español, donde llegó a ocupar el cargo de director general de Economía, Estadística e Investigación, ejerció como asesor del Comité Ejecutivo del BCE en Fráncfort. Su trayectoria internacional incluye también la presidencia del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS).