La aerolínea Plus Ultra ha anunciado la suspensión de todas sus operaciones aéreas desde este lunes y hasta nuevo aviso, incluidas las rutas con Venezuela, mientras atraviesa una grave crisis financiera que la ha llevado a presentar un preconcurso de acreedores.

La compañía, que recibió un rescate público de 53 millones de euros durante la pandemia, atribuye sus dificultades económicas, entre otros factores, al encarecimiento del combustible.

La decisión supone un nuevo paso en el deterioro de la situación de la aerolínea, que durante las últimas semanas ya había cancelado buena parte de sus conexiones internacionales. Hasta ahora mantenía las rutas con Venezuela, que también quedan suspendidas.

En un comunicado difundido este lunes, Plus Ultra ha explicado que la paralización de su actividad responde a un ejercicio de "responsabilidad y prudencia" para gestionar su situación de forma "ordenada", mientras continúa evaluando las alternativas disponibles.

"La compañía actuará de conformidad con la normativa aplicable y con la debida consideración de los intereses de las personas afectadas", ha señalado.

El rescate de 53 millones de euros del Gobierno

La suspensión de los vuelos vuelve a poner el foco en el rescate de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021, en plena pandemia.

La operación se canalizó a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y se articuló mediante dos préstamos de 34 y 19 millones de euros.

El Ejecutivo justificó entonces la ayuda por el carácter estratégico de la compañía y la necesidad de garantizar su continuidad. Sin embargo, cinco años después, la aerolínea atraviesa una crisis que amenaza su viabilidad.

Según las informaciones publicadas sobre su situación financiera, Plus Ultra todavía adeuda alrededor de 51 millones de euros del rescate público, después de haber incumplido el vencimiento de uno de los préstamos.

Pérdidas millonarias y un expediente de regulación de empleo

La situación económica de Plus Ultra se había agravado durante los últimos meses. El pasado 13 de noviembre, la aerolínea comunicó al Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid el inicio de negociaciones con sus acreedores y anunció su intención de presentar un expediente de regulación de empleo.

La medida afecta a su centro de trabajo de Madrid, donde cuenta con 679 empleados, aunque todavía debe concretarse el alcance definitivo de los despidos.

El encarecimiento del combustible ha sido uno de los principales factores que han agravado las cuentas de la compañía. Según la información económica conocida, el gasto previsto en carburante durante 2026 pasó de 69,13 millones a 104,83 millones de euros, un incremento del 51,6%.

Además, la aerolínea registró un resultado operativo negativo de 31,08 millones de euros entre febrero y agosto, lo que ha incrementado sus necesidades de financiación.