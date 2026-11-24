Pedro Sánchez ha exprimido su último Consejo de Ministros de la legislatura con una batería de medidas económicas y sociales que llegan a cinco días de las elecciones generales.

Entre ellas, ha anunciado una rebaja del IRPF que beneficiará a 2,6 millones de trabajadores autónomos, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda. La medida, incluida en el paquete fiscal, contempla un ahorro conjunto de 465 millones de euros y cambios en las deducciones aplicables a los trabajadores por cuenta propia.

Además, el Ejecutivo ha aprobado modificaciones en los pagos fraccionados del IRPF y un nuevo régimen voluntario de IVA para los profesionales que facturen menos de 85.000 euros anuales.

Qué autónomos se beneficiarán de la rebaja del IRPF

La reforma distingue entre los trabajadores por cuenta propia que tributan mediante estimación directa y aquellos que lo hacen por el sistema de módulos.

Para los autónomos en estimación directa simplificada, Hacienda eleva del 5% al 10% el porcentaje aplicable a las provisiones y gastos de difícil justificación. También aumenta el límite máximo de este concepto, que pasa de 2.000 a 3.000 euros.

Según los cálculos del Gobierno, esta modificación beneficiará a aproximadamente 1,6 millones de autónomos.

Por su parte, los trabajadores que tributan por módulos podrán aplicar una reducción general del 10% sobre su rendimiento neto, frente al 5% previsto anteriormente.

Esta segunda medida alcanzará a alrededor de un millón de autónomos, según las estimaciones de Hacienda.

En ambos casos, las modificaciones tendrán efectos sobre el ejercicio fiscal de 2026.

Cambios en los pagos trimestrales y en el IVA

Los autónomos en estimación directa que facturen menos de 85.000 euros anuales podrán quedar exentos de presentar pagos fraccionados del IRPF cuando cumplan las condiciones establecidas sobre su última declaración.

Para quienes deban seguir realizando estos pagos y cumplan los requisitos de facturación, el porcentaje aplicable se reducirá del 20% al 19%.

Por otra parte, el Gobierno ha creado un régimen especial voluntario de IVA para autónomos y pequeños profesionales que facturen menos de 85.000 euros anuales.

Los contribuyentes que se acojan a este sistema dejarán de presentar las cuatro declaraciones trimestrales habituales y realizarán una única declaración anual.

Sin embargo, deberán efectuar tres pagos a cuenta en abril, julio y octubre, cuyo importe calculará la Agencia Tributaria a partir de la cuota del ejercicio anterior.