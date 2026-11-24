La Comisión Europea ha amenazado este martes a España con la apertura de un procedimiento después de acumular un déficit excesivo que dista de lo pactado con las instituciones de la Unión Europea para 2026.

En concreto, el órgano europeo ha advertido con la apertura del expediente en caso de que España supere el techo de gasto al cierre de este último ejercicio. Tras acordar una serie de límites con Bruselas en busca de reducir de manera progresiva la deuda, el Ejecutivo estaría incumpliendo de manera significativa las reglas fiscales.

Y es que el desvío acumulado del gasto respecto a lo acordado alcanzará el 0,9% al término del 2026, lo que significa tres décimas más por encima del umbral de 0,6% establecido, es decir, un gasto en exceso de 5.100 millones de euros.

España, entre los países señalados

Tal y como ha señalado el Ejecutivo comunitario, España es uno de los países de la UE que presentan un riesgo de "incumplimiento significativo". Por ello, la Comisión Europea ha advertido que abrirá un expediente en primavera para evaluar si procede iniciar el procedimiento.

"Si se confirma basándose en los datos oficiales en primavera del año próximo, la Comisión Europea preparará un informe bajo el artículo 126.3 del Tratado evaluando el cumplimiento con el criterio de deuda. Esto podría llevar a la apertura de un procedimiento por déficit excesivo", ha explicado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ante el pleno de la Eurocámara.

No obstante, antes de tomar una decisión, el órgano tendrá en cuenta otros factores como el carácter temporal del desfase, las reformas emprendidas por el Gobierno o las perspectivas de evolución de las cuentas públicas. El aviso llega después de que la comisión haya publicado sus valoraciones en el llamado Semestre Europeo.

Bruselas ya advirtió a España hace seis meses del riesgo de incumplir sus compromisos fiscales. En aquel momento, la desviación se situaba en el 0,45% del PIB, y ahora alcanza el 0,9%, pudiendo llegar al 1,3% en 2027.

Unas cifras preocupantes ya que España se comería este año todo el margen de desviación del gasto que tiene hasta 2028, que es del 0,6%.

Las soluciones del Ejecutivo comunitario

La Comisión ha instado a España a adoptar medidas para reconducir la situación a través de un aumento de los ingresos o una contención del desembolso público.

Entre los factores que explican el deterioro de las previsiones se encuentran la prolongación de las ayudas para paliar las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Próximo y el incremento de los costes de personal de las administraciones públicas.

Las consecuencias de la no aprobación de presupuestos

Por otro lado, otro de los factores más decisivos en este aumento del techo de gasto tiene que ver con la falta de presupuestos generales del estado. Fuentes comunitarias han reconocido que encadenar cuatro años sin aprobarlos no supone una situación "ideal" desde el punto de vista de una buena gestión de las finanzas públicas.

"Reconocemos que una buena práctica presupuestaria implicaría disponer de un presupuesto y que este nos fuera remitido antes de su aprobación", han señalado las mismas fuentes, que han recordado que otros socios europeos, como Bélgica o Letonia, también atraviesan dificultades políticas para sacar adelante sus cuentas.

Además de España, están en riesgo de incumplir el techo de gasto el año próximo Eslovenia, que también lo rebasaría este año, Países Bajos, Lituania, Luxemburgo y Malta, así como Alemania y República Checa, aunque estos dos últimos no sobrepasarían los umbrales que podrían dar lugar a un expediente.

Por otro lado, Bruselas ha decidido dar un paso más en los procedimientos por déficit excesivo abiertos a Bulgaria y Hungría por considerar que no han tomado medidas para corregir sus desfases, mientras que Rumanía y Finlandia, que también tienen un expediente abierto, estarían en riesgo de incumplir.