Rafa Latorre entrevista a Carlos Cuerpo en Más de Uno

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, atiende a Rafa Latorre en Más de Uno para hablar sobre la actualidad política y económica de España en medio de la precampaña electoral.

El ministro responde a las cuestiones que centran el debate político en los últimos días, todo ello en medio de unas elecciones generales que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre.

Es la tercera visita en este 2026 de Cuerpo al estudio de Onda Cero, después de que ya lo hiciera en abril y febrero de este mismo año para hablar sobre los Presupuestos Generales del Estado y los datos económicos del país.

La crisis de la vivienda

Uno de los temas centrales en el debate político es el de la vivienda. La dificultad para alquilar o comprar una casa se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos y ya forma parte de la campaña electoral.

El Ejecutivo trató de aprobar dos decretos en materia de vivienda con el objetivo de subsanar los problemas, pero se encontró con el rechazo del Congreso y, en particular, de la oposición.

Desde el Gobierno han señalado a PP y Vox como responsables de poner "palos en la rueda" a un problema que afecta a una gran parte de la población, que ve como las dificultades para acceder a una vivienda incrementan con el paso de los años.

Además, la entrevista se produce después de conocer en la última semana dos casos que ponen en jaque al Gobierno. Por un lado, la información vertida sobre la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, donde se revela que posee una treintena de inmuebles en alquiler y, por otro, la orden ejecutada por el ministro de Función Pública, Óscar López, para desahuciar a un inquilino de Muface.

El incremento de las pensiones

El ministro responderá a las declaraciones vertidas este jueves donde afirmaba que las pensiones van a incrementarse en 2027 lo que corresponda conforme a la regla de revalorización establecida por ley.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía afirmó que tanto la revalorización anual de las pensiones con la inflación como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que proponga la comisión de expertos podrían aprobarse aunque el Ejecutivo esté ya en funciones.

"A mi juicio, pero eso lo tendrán que valorar los abogados del Estado, está perfectamente justificada esa actualización de las pensiones en el mes de diciembre, es de urgente necesidad e interés general", explicó.

La entrada de buques marroquíes a aguas españolas

Otra de las cuestiones de especial relevancia en el panorama político tiene que ver con la información confirmada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la entrada de buques marroquíes a aguas ceutíes durante la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio.

La versión que defiende el Ejecutivo es que se trató de "un hecho puntual" y un "patrullaje ordinario". Sin embargo, no resultan frecuentes este tipo de movimientos que podrían ser considerados como una acción que afecta a la seguridad nacional.

Los resultados del CIS

Respecto a la llegada de elecciones, Ferraz ha recibido buenas noticias esta semana. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dio este miércoles como vencedor al PSOE en los próximos comicios del 29N con casi 12 puntos sobre el PP en su último barómetro, realizado justo después del desahucio de Maricarmen, que desató una intensa polémica política en torno a la vivienda.

Un resultado histórico para Sánchez que alcanzaría los 152 escaños con una estimación de voto del 34% frente a los 22,2% del PP. De esta forma, el PSOE obtendría un mejor resultado respecto a las pasadas elecciones del 23 de julio de 2023.

Los casos judiciales alrededor del PSOE

Por último, tras el comienzo del nuevo curso político son varias las causas judiciales alrededor del partido que han avanzado. Las investigaciones sobre las joyas de Zapatero, el caso mascarillas que involucra al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, el 'caso Leire Díez' y las cloacas del PSOE o la declaración de la juez Biedma, quien se encargó de instruir el juicio del hermano de Pedro Sánchez, son algunas de las cuestiones que han copado las portadas de todos los medios.