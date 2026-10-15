Pedro Sánchez asegura que el sistema de pensiones es "sostenible" y garantiza su revalorización antes de final de año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el sistema de pensiones es "sostenible" y que se revalorizarán antes de final de año como así lo prevé la ley.

Sánchez ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación desde Bruselas donde ha acudido para participar en la sesión de trabajo del Consejo Europeo, donde, en clave electoral, ha advertido de que el plan del PP y Vox es "mentir" a los ciudadanos hasta el 29N y luego, "si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación".

Sánchez ha ratificado su compromiso con la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo y ha mostrado su "perplejidad" al ver vídeos de personas afines o cercanas al PP diciendo que el sistema está a punto de colapsar o pidiendo no hablar de este tema hasta después de los comicios.

Carlos Cuerpo también avanza la revalorización de las pensiones

Poco antes, en unas declaraciones en Televisión Española, ha sido el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el que ha avanzado que tanto la revalorización anual de las pensiones con la inflación como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que proponga la comisión de expertos podrían aprobarse aunque el Ejecutivo esté ya en funciones.

En el caso de las pensiones ha querido lanzar el "mensaje inequívoco" de que van a incrementarse en 2027 lo que corresponda conforme a la regla de revalorización establecida por ley, aunque su concreción requiere de un decreto ley que confirme la subida.

"A mi juicio, pero eso lo tendrán que valorar los abogados del Estado, está perfectamente justificada esa actualización de las pensiones en el mes de diciembre, es de urgente necesidad e interés general", ha dicho.

El SMI, pendiente del comité de expertos

Respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Cuerpo ha indicado que la fecha para su aprobación dependerá de los trabajos de la comisión de expertos.

En todo caso, el vicepresidente primero ha señalado la conveniencia de acordar y anunciar la subida del SMI antes de la celebración de las elecciones del 29 de noviembre para "reducir la incertidumbre" entre los perceptores de esta renta, máxime ante el margen de tiempo que requerirá la posterior constitución de las Cortes y la formación del nuevo Gobierno hacia finales de año o principios de 2027.

El ministro de Economía en funciones, Carlos Cuerpo | Agencia EFE

Cuerpo ha recordado que el SMI ha experimentado un incremento acumulado del 66% en los últimos años para situarlo en el entorno del 60% del salario medio, en línea con las recomendaciones europeas, y ha insistido en que las futuras subidas deben garantizar que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo.

Respuesta al PP por su "diagnóstico alarmista"

Durante la entrevista, el titular de Economía ha criticado las declaraciones formuladas por la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, sobre que el actual sistema público de pensiones "no funciona y va a petar".

Para Cuerpo, estas afirmaciones son "alarmistas e infundadas" y buscan generar incertidumbre entre los ciudadanos.

"Estamos acostumbrándonos a este tipo de mensajes alarmistas que pretenden generar una sensación de incertidumbre en la población y que luego los datos se empeñan en negar", ha lamentado Cuerpo, recordando críticas similares vertidas en el pasado por la oposición respecto al crecimiento económico, la reforma laboral o la solución ibérica.

El responsable del área económica ha defendido la sostenibilidad del modelo público de pensiones a través de las medidas contempladas en la reforma de 2021, tales como la aproximación de la edad efectiva de jubilación a los 65 años o el incremento de ingresos vía cuotas a la Seguridad Social, diseñadas para absorber el pico de jubilación de la generación del 'baby boom' de cara a 2050.

El ministro ha concluido criticando la "ausencia de transparencia y el vacío de soluciones" del PP, tras sugerir que detrás de esta polémica acerca del sistema de pensiones "subyace un modelo distinto" al sistema público defendido por el Gobierno.