Dimite la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, tras la polémica por el holding inmobiliario de su pareja

Montse Mínguez acaba de dimitir de su cargo de portavoz del Partido Socialista. Esta decisión llega tras la publicación de una noticia del medio Artículo 14, que sacaba a la luz la situación actual de Sergi Vélez, pareja de la portavoz del PSOE, que acumula una treintena de pisos bajo el holding inmobiliario Nest Capital.

Vélez se encuentra al frente de un grupo de empresas de Lérida dedicado al ladrillo y la inversión inmobiliaria. Como suele ser habitual en aquellos con una gran cantidad de pisos a sus espaldas, ha tenido que recurrir a la justicia para desahuciar a alguno de sus inquilinos por impago.

Nest Capital se define como "un holding de empresas con más de 15 años de experiencia formado por arquitectos, urbanistas, project managers, construction managers, gestores de patrimonio, financieros y abogados que trabajan con un sólo objetivo: proporcionar servicios inmobiliarios y de inversión integrales". Como detalla Artículo 14, su lema es "Cuidamos tus inversiones para obtener la mejor rentabilidad con la mayor seguridad".

Esto contrasta con el discurso de Mínguez, quien hace apenas una semana tuiteaba el lema "Vota con V de vivienda", aún anclado en su perfil de X (antes Twitter). También choca con el propio Partido Socialista, que ha convertido la vivienda en una de sus armas electorales para el próximo 29 de noviembre.

"Los valores que defendemos"

Mediante un texto publicado en sus redes sociales, Mínguez explica que ha tomado la decisión de "dar un paso atrás, convencida de que es lo mejor para el proyecto colectivo al que he dedicado mi esfuerzo, mi compromiso y mis mejores energías".

Mantiene que "vivimos un momento decisivo, crucial para nuestro país y los valores que defendemos". "Cuando la ultraderecha llama a las puertas y pretende cuestionar avances sociales, derechos y consensos que han costado años construir, nuestra responsabilidad está por encima de cualquier consideración personal", explica.

Hace apenas unos días, Montse Mínguez atendía a los micrófonos de Espejo Público, donde Susanna Griso le preguntaba por el holding inmobiliario de su pareja, así como por ciertos temas relacionados con las elecciones del 29N. En la entrevista, Mínguez reconocía que su pareja es un "gran tenedor", pero que "paga sus impuestos, impuestos de donaciones y cumple la ley de vivienda".

Al margen del contexto de su pareja e incluso ella misma, que posee tres casas a su nombre, mantiene que "estamos hablando de un tema que es el derecho a la vivienda, y para defender el derecho a la vivienda estamos los socialistas. Estemos como estamos. Defendemos a los propietarios, a las empresas de alquileres, y lo único que estamos diciendo es que no se puede ir a la yugular ni a la especulación ni a los fondos buitres".