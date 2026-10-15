"Por supuesto": Sánchez respalda a Montse Mínguez tras las críticas por las propiedades inmobiliarias de su marido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado a la portavoz de la Ejecutiva Federal Socialista, Montse Mínguez, después de las acusaciones de incoherencia lanzadas por la oposición tras conocerse que su marido posee decenas de viviendas: "Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja", ha sido su respuesta a las preguntas de los periodistas a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas. Acto seguido, ha respondido "por supuesto" cuando ha sido preguntado por si sigue manteniendo su apoyo a la dirigente socialista.

Sánchez ha respondido así ante los señalamientos del PP que denunció la "incoherencia" de Mínguez, tras conocerse que su pareja maneja un 'holding' con una treintena de pisos por valor de varios millones de euros y que habría desahuciado a inquilinos, según la información publicada por 'Artículo 14'.

Sánchez, "sorprendido" por la petición del PP tras conocerse el "aticazo" de Ayuso

Los 'populares' además, retaron al PSOE a celebrar un debate "serio y en profundidad" sobre las políticas de vivienda, a lo que Sánchez ha respondido que le "sorprende" mucho esa propuesta del PP "con todo lo que hemos escuchado sobre el aticazo" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A continuación, Sánchez ha instado al principal partido de la oposición a votar a favor de la convalidación de los reales decretos en materia de vivienda este viernes en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

"A lo mejor esto les hace replantearse a los que tumbaron los decretos"

Estos decretos fueron tumbados recientemente por el Pleno de la Cámara Baja, en parte, gracias al voto en contra del PP, lo que derivó, asegura Sánchez, en el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. "A lo mejor esto les hace replantearse a los grupos parlamentarios de derecha que tumbaron esos reales decretos", ha ironizado.