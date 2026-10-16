El duro mensaje de Óscar Puente contra Ayuso por cerrar el Metro de Sol: "Tiene las entrañas negras"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha ordenado el cierre temporal de la estación por problemas de insalubridad vinculados a la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol. Como respuesta, el ministro de Transportes ha utilizado su habitual método de comunicación, la red social X, para criticar la decisión de Isabel Díaz Ayuso, acusándola de perjudicar deliberadamente a los usuarios del suburbano.

Óscar Puente carga contra Ayuso por el cierre de Sol

"Es una persona miserable y malvada. Jode a los usuarios del transporte público única y exclusivamente por maldad. Tiene las entrañas negras", ha escrito Óscar Puente en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El ministro ha cuestionado así la decisión de clausurar la estación madrileña, que afecta a uno de los puntos más concurridos de la red de transporte público de la capital. El cierre implica que las líneas 1, 2 y 3 de Metro no efectúen parada en Sol, por lo que los viajeros deben utilizar estaciones próximas para continuar sus desplazamientos.

La estación permanecerá cerrada temporalmente hasta que concluyan las actuaciones necesarias y se compruebe que las condiciones de salubridad son adecuadas. Por el momento, no se ha fijado una fecha concreta para su reapertura.

Ayuso justifica el cierre por problemas de insalubridad

La presidenta madrileña anunció la medida durante una entrevista en esRadio, en la que defendió la necesidad de realizar trabajos urgentes de limpieza. Ayuso atribuyó los problemas a la acampada por el derecho a la vivienda que permanece instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre.

Según la Comunidad de Madrid, se han detectado niveles elevados de amoníaco relacionados con los orines y la acumulación de residuos orgánicos en el entorno. El Gobierno regional sostiene que las actuaciones son necesarias para garantizar la seguridad y la salud tanto de los trabajadores como de los usuarios del suburbano.

Ayuso también ha denunciado los problemas de circulación, los daños al mobiliario urbano y las dificultades que, según su versión, está provocando la acampada en el centro de la capital. La presidenta ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación y ha reclamado una respuesta ante la continuidad de la protesta.

Cercanías mantiene abierta la estación de Sol

Mientras que Metro ha suspendido las paradas en Sol, la estación de Cercanías Renfe continúa funcionando con normalidad. La compañía ferroviaria ha comunicado que mantiene abiertas sus instalaciones al no haber detectado problemas de salubridad que justifiquen su cierre.

La diferencia entre ambas decisiones ha añadido un nuevo elemento a la polémica política. Metro, dependiente de la Comunidad de Madrid, mantendrá la clausura mientras se realizan las labores de limpieza y se verifica que se han recuperado las condiciones adecuadas, mientras que los trenes de Cercanías seguirán prestando servicio en la estación.

Por ahora, los usuarios deberán recurrir a otras paradas de Metro para acceder al centro de Madrid o continuar sus desplazamientos. La reapertura dependerá de la finalización de los trabajos y de la comprobación de que se cumplen las condiciones de seguridad exigidas.