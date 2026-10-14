Ketty Garat apunta a posibles movimientos de Pardo de Vera ante Anticorrupción: "Creo que algún paso ya se ha dado"

Isabel Pardo de Vera ha comenzado a señalar hacia arriba. La expresidenta de Adif ha hablado con Ketty Garat en ABC y ha apuntado, por ejemplo, al número tres del Ministerio de Vivienda, Iñaqui Carnicero.

Todo esto abre la posivilidad de que la expresidenta de Adif aporte nueva información a la Fiscalía Anticorrupción sobre las investigaciones que la afectan.

Garat ha asegurado en Por FIn de Onda Cero que, a su juicio, Pardo de Vera tiene intención de colaborar con la Fiscalía y ha deslizado que podrían haberse producido ya algunos movimientos en esa dirección. "Yo creo que efectivamente ella tiene voluntad de ir a declarar. Y de hecho creo que algún paso ya se ha dado a la Fiscalía para contar todo esto que hasta ahora no se le ha preguntado", ha señalado.

La periodista ha defendido que Pardo de Vera podría "sí que tiene la voluntad de cantar La Traviata, como se dice coloquialmente", en referencia a la posibilidad de que aporte información sobre otras personas. Y apunta una de las claves. Los informes de la UCO ya contienen suficientes indicios como para condenar a Pardo de Vera por los contenidos de las grabaciones de Koldo o por la contratación de Jéssica en Ineco.

Garat apunta a nuevas implicaciones dentro de la Administración

"Yo creo que hay veces en las investigaciones judiciales que estamos mirando al frente y de repente alguien nos coge así y nos hace mirar hacia otro lado", ha explicado, señalando que faltan piezas del puzle.

Y adelanta que "lo que vamos a ir conociendo en los próximos meses es información que revela que aquí hay otras personas con una implicación muy profunda".

La periodista ha precisado que se refiere a personas de la Administración, empresas públicas y cargos del Partido Socialista, aunque también ha apuntado a la posibilidad de que aparezcan otros nombres ajenos a la formación.

Garat ha mencionado, además, las informaciones sobre los exministros José Blanco y José Bono, y ha planteado varias preguntas sobre sus posibles relaciones con empresas y responsables públicos: "¿Para qué había comunicaciones con Blanco y Bono y con qué empresas están relacionadas?".