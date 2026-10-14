Colau está dispuesta a renunciar a su candidatura y renombrar Frente Amplio si sirve para sumar a Podemos: "Todo se puede discutir"

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha afirmado que la propuesta para ser candidata a la Presidencia del Gobierno por Frente Amplio no es definitiva y "todo se puede volver a hablar" si sirve para alcanzar un acuerdo para conseguir una candidatura de unidad, expresando su deseo de que se pueda lograr un pacto para sumar a Podemos.

"Todo se puede discutir. A mí se me ha presentado como candidata a la presidencia y me honra. Si yo soy útil ya he ducho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante", ha enfatizado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha desgranado que esa candidatura única de la izquierda a la que aspira tiene que ser "muy coral", sin "vetos cruzados ni líneas rojas" y que se puede también redefinir tanto el referente electoral como la marca para las elecciones.

De esta forma, ha apostillado que su voluntad es que Podemos y la exministra de Igualdad, Irene Montero, estén dentro de esa futura coalición de unidad y que también el perfil del dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, es también una propuesta a considerar si fuera el lógico como número uno por Madrid.

En realidad, Podemos jamás ha cuestionado a Colau, a quien los partidos del Frente han encumbrado no sólo por su activismo en vivienda sino por su mejor relación con ese partido.

Dispuesta a cambiar el nombre de Frente Amplio

La exalcaldesa de Barcelona también se mostró dispuesta a rebautizar al Frente Amplio. "Si el problema es el nombre, se le cambia el nombre", aclaró, llamando a que "todos estamos obligados a llegar a acuerdos generosos, valientes", porque el objetivo de una única lista está "por delante de cualquier otra consideración".

En definitiva, Colau aseguró que "sigue estando la puerta totalmente abierta y la mano totalmente tendida, también con Podemos, también con ERC", partidos cuyo acuerdo de colaboración en la campaña electoral calificó de "un poco desconcertante" por no haberse pactado listas. A ERC también le trató de tranquilizar respecto a su renuencia a perder sus siglas asegurando que ninguno de los partidos del Frente Amplio las va a perder.

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