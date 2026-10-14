Por qué Emilio Delgado encabezará Madrid en Frente Amplio y qué futuro electoral le queda a Mónica García

Frente Amplio empieza a cerrar el círculo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Emilio Delgado será el número uno por Madrid, tras el acuerdo alcanzado entre Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar. Pero todavía quedan asuntos pendientes. El ascenso del de Más Madrid deja en el aire cuál será el papel electoral de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Y la decisión llega tras un cambio de postura. Más Madrid había defendido inicialmente que García encabezara la lista madrileña, pero el pasado domingo propuso a Delgado para ese puesto, con la ministra en una posición posterior.

Por qué Emilio Delgado encabezará la lista por Madrid

Su figura es una de las que más simpatía genera en un hipotético electorado de Frente Amplio. Así lo ha demostrado encuestas no vinculantes en las redes sociales que situan el nombre de Delgado muy por encima del de Mónica García.

La elección también está relacionada con los equilibrios internos de Más Madrid y la intención de no perder referentes de cara a las próximas citas electorales. Aquí entran en juego las elecciones autonómicas de mayo de 2027, en las que la formación aspira a discutir el dominio de Isabel Díaz Ayuso.

Por tanto, con el nombramiento de Emilio Delgado se pretende acordar una lista conjunta para el 29N y preservar el proyecto autonómico de Más Madrid.

El comunicado de las cuatro formaciones presenta la designación de Delgado como un paso para reforzar una candidatura "unitaria, plural y arraigada en el territorio", con la vivienda, el coste de la vida y las condiciones materiales de la ciudadanía entre sus prioridades.

Qué futuro electoral le queda a Mónica García

La incógnita ahora está en el futuro de la ministra de Sanidad. Por el momento, no está aclarado si García ocupará el segundo puesto de la lista al Congreso o si centrará sus esfuerzos en las elecciones autonómicas de mayo de 2027. Aunque algunas informaciones sitúan a la ministra en el segundo puesto de la candidatura estatal, las cuatro formaciones no han despejado oficialmente su futuro electoral.

Si finalmente la ministra opta por concurrir a las autonómicas, podría reservarse para disputar de nuevo la Presidencia de la Comunidad de Madrid a Ayuso. Si, por el contrario, forma parte de la candidatura al Congreso, habrá que determinar qué papel desempeñará en la lista y cómo compatibilizará esa decisión con su responsabilidad al frente de Sanidad.

Frente Amplio aún tiene pendiente ampliar la coalición

Podemos ha rechazado por ahora integrarse en Frente Amplio en los términos planteados y ha priorizado su acuerdo con ERC, que contempla la colaboración electoral con Gabriel Rufián.

Delgado es el que está protagonizando las últimas conversaciones con Podemos para intentar que la autodenominada izquierda alternativa concurra en una única lista a las elecciones generales del 29 de noviembre, como señala Servimedia. El plazo para registrar las coaliciones electorales termina el viernes 16 de octubre.