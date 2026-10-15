La jueza Biedma denuncia que el exjuez vinculado a las cloacas del PSOE la siguió con su coche el día de su declaración

La jueza Biedma denuncia que el exjuez Sáenz de Tejada, el enviado por Leire Díez para tratar de hundir el caso del hermano de Sánchez, la siguió en un coche de color blanco el mismo día de su declaración en la Audiencia Nacional.

Sáenz de Tejada habría empleado un coche blanco para seguir a Biedma mientras ella conducía junto a sus hijas desde el aeropuerto hasta su casa de Badajoz. Además, afirma que el vehículo se puso en paralelo al suyo y su hija mayor vio que era Sáenz de Tejada.

Así figura en el atestado de su denuncia policial, al que ha tenido acceso Onda Cero y que ha sido remitido ya al juez Pedraz.

Rechazados testigos para saber si se pidió a un clan atacar a la jueza

El magistrado Pedraz ha rechazado citar a varios testigos para aclarar si la presunta trama del caso Leire contactó con un supuesto clan del narcotráfico para actuar contra la jueza que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Beatriz Biedma quería que declarasen como testigos, entre otros, dos personas a las que haría referencia la anotación "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano", del 25 de marzo de 2025, que se encontró en la agenda de la exmilitante socialista Leire Díez.

Una petición que ha rechazado el juez que está al frente de la investigación, quien en una providencia, aclara que lo que investiga es si hay indicios "que sostengan" que los ataques que denuncia Beatriz Biedma "se han sufrido en el marco de la organización criminal investigada".

Quiere saber Pedraz si hay nexo entre la supuesta trama y dichos ataques, por su relación con los procedimientos judiciales que, según la investigación, el grupo en el que el juez y la UCO encuadran a Leire Díez trató de boicotear.

También la Fiscalía subrayó en uno de sus últimos escritos que no se puede llevar a esta investigación "cualquier irregular comportamiento que le pueda ser atribuido a los investigados, individual o aisladamente, (...)", sino solo aquellos "penalmente relevantes que se desarrollen concertadamente en el seno de dicha organización criminal".

Sáenz de Tejada ya fue imputado

Con todo, el juez Pedraz recuerda que ya acordó la imputación de José Luis Sáenz de Tejada, juez expulsado de la carrera que insultó a la magistrada Beatriz Biedma y publicó multitud de vídeos en internet en su contra, y quien se investiga si habría sido supuestamente captado por la presunta organización para atacarla.

Pedraz esperará al resultado de la declaración de Sáenz de Tejada, programada para el 28 de octubre, "y la posible práctica de otras junto al desarrollo de la investigación", para acordar lo oportuno en relación a las peticiones de Biedma.

Esta causa judicial se divide en dos ramas: presuntas irregularidades en contrataciones públicas y el supuesto boicot para "neutralizar" procedimientos judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno.

La Fiscalía ve "indiciariamente perfilada la responsabilidad de miembros o cargos nombrados bajo la gobernanza del PSOE, cuando Santos Cerdán era secretario de dicha organización, a la que se busca proteger bajo la 'batuta' de Leire Díez, a sueldo, precisa y presumiblemente, de dicha secretaría de Organización.