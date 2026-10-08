Qué revela el informe de la UCO sobre las maniobras contra la jueza Biedma: reuniones, seguimientos y una propuesta para "eliminarla"

La jueza Beatriz Biedma declara este jueves como perjudicada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el 'caso Leire Díez'. Lo hará después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya remitido un nuevo informe que reconstruye las presuntas maniobras desarrolladas alrededor de la magistrada que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El documento recoge declaraciones de varios testigos y reconstruye contactos, reuniones y comunicaciones entre algunos de los investigados. Entre ellas aparece el testimonio de Cintia Rocho, matriarca del clan de Los Rochos, que aseguró a los agentes que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada llegó a plantearle una actuación física contra Biedma.

"Había que eliminarla"

Según su testimonio, Sáenz de Tejada se refirió a Biedma como "un puto grano en el culo" y aseguró que había que "eliminarla". La testigo recordó además otra expresión que le llamó especialmente la atención: "A palos aprende el burro".

Rocho interpretó esas palabras como una propuesta para "causar daño físico a la magistrada" y aseguró ante los investigadores que rechazó participar. La UCO recoge estas manifestaciones como parte de su declaración.

Cómo llegaron hasta la matriarca de Los Rochos

El informe también reconstruye cómo Sáenz de Tejada habría entrado en contacto con Rocho.

Según los investigadores, tanto ella como Ángel Martín habían sido investigados en procedimientos relacionados con tráfico de drogas y delitos contra la vida y habían expresado su descontento con determinadas resoluciones judiciales en un grupo de Facebook denominado "Independencia Judicial Badajoz".

A raíz de esas publicaciones, Sáenz de Tejada habría conocido sus casos y mostrado interés por ellos. Posteriormente, otra cuenta de Facebook cuya identidad real se desconoce contactó con Rocho para hablarle de la necesidad de hacer una "limpieza" en los juzgados de Badajoz y le propuso ponerse en contacto con Martín.

Un testigo habla de seguimientos a Biedma

El informe incorpora también la declaración del empresario Joaquín Parra, quien aseguró haber tenido conocimiento a través de una tercera persona de que Biedma había sido objeto de seguimientos por parte de personas a las que Sáenz de Tejada habría asistido como abogado.

Parra precisó, sin embargo, que no escuchó en las reuniones en las que participó que se planteara una agresión física contra la magistrada.

Biedma ya había denunciado anteriormente haber sido objeto de actuaciones dirigidas a recabar información sobre ella y su entorno, desacreditarla profesionalmente y promover denuncias y quejas en su contra. La magistrada aportó además más de 90 vídeos de un canal de YouTube vinculado a Sáenz de Tejada en los que se vertían ataques contra ella.

Los investigadores consideran que la elección del exjuez no habría sido casual y recuerdan que mantenía una intensa actividad pública contra magistrados de Badajoz a través de su canal de YouTube.

Entre los elementos analizados aparece una nota localizada en el teléfono del empresario Javier Pérez Dolset en la que figuraban las expresiones "Jueza del hermano, choriza sin igual" y "Luis Sáenz de Tejada tiene toda la info".

El grupo de WhatsApp 'Vacaciones y viajes'

La UCO sitúa el origen de esta línea de actuación en agosto de 2024. Según la reconstrucción policial, Joaquín Parra y Javier Pérez Dolset mantuvieron un contacto en el que este último preguntó por alguna persona en Badajoz y la conversación terminó centrándose en Sáenz de Tejada.

Posteriormente, Parra y Dolset se reunieron con Leire Díez en Tarifa. Un día después se creó un grupo de WhatsApp denominado 'Vacaciones y viajes', integrado por Díez, Dolset, Parra y Sáenz de Tejada, que habría terminado convirtiéndose en una de las principales vías de comunicación relacionadas con esta línea de actuación. La existencia del grupo y su composición ya aparecen recogidas también en actuaciones aportadas por la propia Biedma a la causa.

Los cuatro mantuvieron posteriormente una reunión en Madrid. Según la UCO, durante aquel encuentro se habló inicialmente de supuestos casos de corrupción judicial y posteriormente la conversación se centró en los juzgados de Badajoz y en Biedma.

Los investigadores sostienen que allí se abordaron posibles vías de actuación frente a la magistrada y estrategias judiciales dirigidas a intervenir o condicionar el procedimiento que afectaba al hermano del presidente del Gobierno.