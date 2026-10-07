Quién es el exjuez Luis Sáenz de Tejada, el interlocutor entre 'Los Rochos' y las cloacas del PSOE que buscaban "eliminar" a la jueza Biedma

Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desvelado que la matriarca del clan de narcotraficantes de Los Rochos, Cintia Rocho, declaró que las cloacas del PSOE le plantearon agredir a la jueza Biedma, la magistrada que investigó el caso de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

Tal y como ha podido saber Onda Cero, el interlocutor de Rocho era el exjuez Luis Sáenz de Tejada, que fue expulsado de la carrera judicial y condenado a 33 meses de prisión en noviembre de 2022 por un delito de violencia psicológica habitual en el ámbito de violencia de género contra su exmujer, también jueza.

La ley establece que por un delito cometido intencionalmente, un juez deja de ejercer

Esta sentencia le privó de poder seguir ejerciendo como juez, decisión adoptada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que la ley establece que un juez condenado por un delito cometido intencionadamente puede perder su condición de juez. Su abogada intentó recurrir la decisión ante el Supremo, que rechazó el recurso.

En el momento de los hechos, trabajaba en el Juzgado de lo Penal nº3 de Ciudad Real y antes había sido el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Puertollano.

Una hostilidad que empezó hace más de una década

La inquina de Luis Sáenz de Tejada hacia la jueza Biedma viene de antes del caso contra David Sánchez. Según la UCO, el exmagistrado llevaba más de una década enfrentado a varios jueces de Badajoz y difundiendo la idea de que había una "mafia judicial" en la provincia.

Esto lo difundió a través de sus redes sociales y de su canal de Youtube, donde se hizo famoso por los vídeos que publicaba hacia la jueza, vestido con la toga que él mismo catalogaba de "disfraz" y asegurando que le expulsaron de la carrera judicial porque iban a por él. La UCO contó 52 vídeos sobre la causa y 34 de ellos incluían el nombre de la magistrada en el título.

En este sentido, Biedma se habría convertido en el dardo de la diana de los ataques del exjuez cuando asumió la instrucción del procedimiento contra David Sánchez. La acusó públicamente de vulnerar derechos fundamentales, perseguir a abogados, actuación irregular en la causa... Según la UCO, esta "hostilidad" convirtió al exmagistrado en un instrumento útil para las cloacas.

Solicitó personarse en la causa del hermanísimo

Es más, el 19 de febrero de 2025, Sáenz de Tejada solicitó personarse en la causa que instruía Biedma. La jueza rechazó la petición el 5 de marzo al apreciar, según la documentación recogida por la UCO, un posible abuso de derecho.

Según la UCO, Sáenz de Tejada habría formado parte del entorno de Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra. Todos formaban parte de un grupo de WhatsApp llamado 'Vacaciones y viajes' donde se analizaban actuaciones contra la justicia y la Guardia Civil. Creen que el papel de Biedma habría servido para intentar paralizar el caso, promover denuncias contra Biedma e intentar desacreditarla.

Según la declaración de Rocho, Sáenz de Tejada le dijo que había que "eliminar" a la magistrada porque es "un puto grano en el culo" y llegó a utilizar la expresión "a palos aprende el burro". Son las declaraciones que recoge el informe sobre las instrucciones que las cloacas le habrían dado para "quitar de en medio" a la jueza.