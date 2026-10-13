Pedraz cita como imputado al exjuez del entorno de Leire Díez por las maniobras contra la jueza Biedma

Avanza la investigación sobre el caso de las cloacas del PSOE. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada el 28 de octubre. El nombre de este magistrado adquirió más relevancia tras la declaración de la juez Biedma que detalló las presuntas maniobras dirigidas en su contra en las que habría intervenido el ahora imputado.

Pedraz ha fijado la comparecencia de Sáenz de Tejada para las 10:30 horas. El mismo día, a las 10:00 horas, deberá comparecer Raúl Montaño, abogado de Cintia Rocho, la integrante del clan de Los Rochos que declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contactos que mantuvo con el exjuez.

La citación llega después de que la propia Biedma solicitara a Pedraz que Sáenz de Tejada declarara como investigado y que Rocho fuera llamada como testigo para esclarecer los hechos.

La jueza Biedma pidió investigar al exmagistrado

En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, Biedma pidió que se tomara declaración de Sáenz de Tejada ya que su testimonio era "nuclear" para determinar su papel, sus contactos y la finalidad de sus actuaciones dentro de la presunta organización investigada.

La magistrada sostiene que la actividad previa del exjuez contra ella habría sido uno de los motivos por los que la exmilitante socialista Leire Díez habría contactado con él. Biedma también solicitó que se incorporaran a la causa distintas denuncias, quejas y actuaciones promovidas contra ella.

La petición se apoyaba en un informe de la UCO que describe una presunta operativa coordinada por el empresario Javier Pérez Dolset, Leire Díez, Joaquín Parra y Sáenz de Tejada, dirigida a influir en procedimientos judiciales de Badajoz y, específicamente, en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

"A palos aprende el burro"

Uno de los elementos centrales de la investigación es el testimonio de Cintia Rocho ante la Guardia Civil. Según su declaración, Sáenz de Tejada habría afirmado que Biedma era "un puto grano en el culo" y que había que "eliminarla". También habría utilizado la expresión "a palos aprende el burro".

Rocho aseguró que rechazó participar en cualquier actuación contra la magistrada. La UCO incorporó esas manifestaciones a su informe sobre los contactos entre el exjuez y el entorno del clan.

Las acusaciones contra Sáenz de Tejada todavía deben esclarecerse en sede judicial. El exmagistrado ha negado los hechos que se le atribuyen y ha cuestionado la investigación de la Guardia Civil, sosteniendo que los responsables de los contactos denunciados serían otras personas.