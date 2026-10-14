Margarita Robles será la número dos en las listas del PSOE para las elecciones del 29N

La ministra de Defensa, Margarita Robles, será la número dos en las listas del PSOE de las próximas elecciones generales del 29N, tal y como ha informado EFE. La ministra, que ya ocupó ese puesto en los comicios de 2016 y que en 2023 ocupó el cuarto lugar, se sitúa por delante de otros de renombre como el ministro de Interior, Fernando Grande - Marlaska o el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Tal y como informa el mismo medio, Bolaños seguirá siendo el número tres, mientras que Grande-Marlaska irá en quinta posición en la lista por Madrid. Las listas se cierran este sábado, y Pedro Sánchez ultima su campaña preelectoral, con un acto esta tarde en Zaragoza, acompañado de la número uno en Aragón, Pilar Alegría, territorio en el que el PSOE perdió un escaño en 2023.

Otros cambios de posición

Al presidente del Gobierno le acompañarán en la lista 11 ministros. Fuentes del partido han avanzado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, será el número uno en la lista por Castilla y León y Ana Redondo, ministra de Igualdad, será la número dos. Asimismo, las mismas fuentes han confirmado que la ministra de Educación, Milagros Tolón, será la numero uno en Toledo, e Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, la número uno en Puertollano (Ciudad Real).

También es seguro que el titular dela cartera de Industria, Jordi Hereu, encabezará la lista por Barcelona y el Lleida lo será la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. En Valencia, por su parte, la número uno será la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, en segundo lugar.

Los que no irán en ninguna lista

Quienes no irán en ninguna lista serán la la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, candidatos a las elecciones autonómicas de Valencia, Madrid y Canarias, respectivamente.

La agrupación provincial del PSOE se reúne esta tarde para conformar la relación de candidatos al Congreso y al Senado de cara a ultimar los detalles para el sábado, cuando se presenten las listas oficialmente.