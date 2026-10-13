El papa León XIV, operado con éxito para extirparle un nódulo pulmonar

El papa León XIV ya ha sido operado con éxito del nódulo pulmonar que hizo saltar todas las alarmas el pasado domingo 11 de octubre. La intervención, realizada en el Hospital Gemelli de Roma, ha corrido a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

La operación a la que se ha sometido el pontífice, de 71 años, ha concluido con éxito, según ha confirmado el Vaticano.

"La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", indica el comunicado vaticano remitido a los medios. León XIV, operado esta misma tarde, ingresó por la mañana en el Policlínico Gemelli poco después de las 13:00 hora local. Realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

El propio papa anunció el pasado domingo, tras el rezo del ángelus, que se sometería a esta intervención tras detectársele un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy inicial y bien localizado. Fuentes de la Santa Sede indicaron que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de "rutina" y anticiparon que el posoperatorio durará una semana.

La operación se ha producido a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.