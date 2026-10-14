TRIBUNALES

El juez Pedraz cita como investigado al exjuez Sáenz de Tejada el 28 de octubre por el caso "Leire Díez" y las amenazas a Biedma

Llama como testigo al abogado de la mujer a la que el exmagistrado habría hablado de "eliminar" a la jueza del 'caso David Sánchez'.

Redacción

Extremadura |

Audiencia Nacional
Audiencia Nacional | Agencia EFE

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha citado como investigado al exmagistrado Luis Sáenz de Tejada el próximo 28 de octubre a las 10.30 horas, a quien los investigadores sitúan en supuestas acciones contra la jueza Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano de presidente del Gobierno.

En una providencia, Pedraz le imputa como presunto autor de delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral y accede así a la petición de Biedma, que lo había solicitado después de declarar como perjudicada que se sintió perseguida y angustiada por el supuesto acoso del exmagistrado.

La Guardia Civil vincula a Sáenz de Tejada con la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

El mismo día, el juez también ha acordado la citación como testigo de Raúl Montaño, abogado de Cintia Rocho, a las 10.30 horas. Rocho, señalada por los investigadores como miembro de un clan de Badajoz supuestamente vinculado al narcotráfico, declaró como testigo a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Sáenz de Tejada contactó con ella y le habló de "eliminar" a Biedma.

Sáenz de Tejada ha acusado a los investigadores de la UCO de mentir, señalando que le han realizado una "imputación falsa de hechos sin investigación alguna". Así, el exjuez ha negado haber acosado a la magistrada.

En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, el exmagistrado ha trasladado que es "rotundamente falso" que contactara con Rocho y le hablara de la necesidad de "eliminar" a Biedma.

De acuerdo al relato de la UCO, Sáenz de Tejada habría contactado con ella a través de una página de Facebook llamada 'Independencia Judicial en Badajoz', en la que la mujer habría criticado a Biedma, puesto que esta jueza había enviado a prisión a algunos de sus familiares.

"No tengo nada que ver con la página de Facebook. Nunca, a través de ningún medio, contacté ni hablé con Cintia Rocho. La página y sus responsables, creadores y administradores están perfectamente identificados por la Policía Nacional como por la autoridad judicial. Por lo tanto, Rocho no contactó ni mantuvo comunicación conmigo a través de dicha página de Facebook ni de ningún otro modo", ha indicado.

Asimismo, en otra providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, Pedraz ha aplazado al 30 de octubre, a las 10.30 y 11.00 horas, las declaraciones testificales de dos cargos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes supuestamente relacionados con la concesión de nacionalidad española a Nervis Villalobos, ex alto cargo del Gobierno venezolano de Hugo Chávez imputado en este caso, puesto que coincidían con la citación de Sáenz de Tejada.

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