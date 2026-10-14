El juez Pedraz cita como investigado al exjuez Sáenz de Tejada el 28 de octubre por el caso "Leire Díez" y las amenazas a Biedma

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha citado como investigado al exmagistrado Luis Sáenz de Tejada el próximo 28 de octubre a las 10.30 horas, a quien los investigadores sitúan en supuestas acciones contra la jueza Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano de presidente del Gobierno.

En una providencia, Pedraz le imputa como presunto autor de delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral y accede así a la petición de Biedma, que lo había solicitado después de declarar como perjudicada que se sintió perseguida y angustiada por el supuesto acoso del exmagistrado.

La Guardia Civil vincula a Sáenz de Tejada con la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

El mismo día, el juez también ha acordado la citación como testigo de Raúl Montaño, abogado de Cintia Rocho, a las 10.30 horas. Rocho, señalada por los investigadores como miembro de un clan de Badajoz supuestamente vinculado al narcotráfico, declaró como testigo a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Sáenz de Tejada contactó con ella y le habló de "eliminar" a Biedma.

Sáenz de Tejada ha acusado a los investigadores de la UCO de mentir, señalando que le han realizado una "imputación falsa de hechos sin investigación alguna". Así, el exjuez ha negado haber acosado a la magistrada.

En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, el exmagistrado ha trasladado que es "rotundamente falso" que contactara con Rocho y le hablara de la necesidad de "eliminar" a Biedma.

De acuerdo al relato de la UCO, Sáenz de Tejada habría contactado con ella a través de una página de Facebook llamada 'Independencia Judicial en Badajoz', en la que la mujer habría criticado a Biedma, puesto que esta jueza había enviado a prisión a algunos de sus familiares.

"No tengo nada que ver con la página de Facebook. Nunca, a través de ningún medio, contacté ni hablé con Cintia Rocho. La página y sus responsables, creadores y administradores están perfectamente identificados por la Policía Nacional como por la autoridad judicial. Por lo tanto, Rocho no contactó ni mantuvo comunicación conmigo a través de dicha página de Facebook ni de ningún otro modo", ha indicado.

Asimismo, en otra providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, Pedraz ha aplazado al 30 de octubre, a las 10.30 y 11.00 horas, las declaraciones testificales de dos cargos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes supuestamente relacionados con la concesión de nacionalidad española a Nervis Villalobos, ex alto cargo del Gobierno venezolano de Hugo Chávez imputado en este caso, puesto que coincidían con la citación de Sáenz de Tejada.