La respuesta de la portavoz del PSOE a la noticia sobre los pisos de su marido: "Es un ataque personal"

Esta misma mañana, el medio Artículo 14 sacaba a la luz la situación actual de Sergi Vélez, pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE. Vélez se encuentra al frente de un grupo de empresas de Lérida dedicado al ladrillo y la inversión inmobiliaria. Como suele ser habitual en aquellos con una gran cantidad de pisos a sus espaldas, ha tenido que recurrir a la justicia para desahuciar a alguno de sus inquilinos por impago.

Nest Capital se define como "un holding de empresas con más de 15 años de experiencia formado por arquitectos, urbanistas, project managers, construction managers, gestores de patrimonio, financieros y abogados que trabajan con un sólo objetivo: proporcionar servicios inmobiliarios y de inversión integrales". Como detalla Artículo 14, su lema es "Cuidamos tus inversiones para obtener la mejor rentabilidad con la mayor seguridad".

Esto contrasta con el discurso de Mínguez, quien hace apenas una semana tuiteaba el lema "Vota con V de vivienda". También choca con el propio Partido Socialista, que ha convertido la vivienda en una de sus armas electorales para el próximo 29 de noviembre.

Desde el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen, el PSOE ha tratado de encaminar la situación de la vivienda a contrarreloj, aprobando hasta dos decretos en Consejo de Ministros, derogados apenas 16 horas después en el Congreso de los Diputados.

Tras esto, Sánchez decidió disolver las Cortes y convocar elecciones generales, aprovechando para aprobar los dos decretos mediante la Diputación Permanente. Mientras, se mantiene la acampada en la Puerta del Sol en protesta por la vivienda, que ya suma 17 días instalada en pleno centro de la capital.

Los pisos de Sergi Vélez, pareja de Monste Mínguez

"El ataque personal es lo peor que hay en política; es mentira, es una empresa familiar que lo hace bien, la ley de vivienda se está cumpliendo en Cataluña", declaraba hace unas horas en Espejo Público. Asegura que, desde el Partido Socialista, "defendemos a los propietarios, a las empresas y estamos en contra de los fondos buitre", concluye la portavoz.

Según la portavoz del PSOE, Nest Capital es "una empresa familiar": "Es una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad. Cumple con la ley de vivienda, que se está aplicando en Cataluña. No vamos ni contra las empresas ni contra los propietarios. De hecho, el decreto está ahí. Lo que vamos es a limitar la subida, que parece que sea infinita, de los precios del alquiler".

Sorprende que sea una empresa familiar, pues, como destaca Artículo 14, tiene un solo empleado, contabiliza activos por 8,4 millones de euros y factura alrededor de medio millón al año. Al ser preguntada por los "fondos buitre", los ha definido como "dinero extranjero que compra edificios enteros para expulsar a la gente de su casa y convertir los barrios en pisos turísticos". Insiste en que "este es el modelo de sociedad que nos estamos jugando el 29 de noviembre". Artículo 14 revela también que el grupo Nest Capital tiene actualmente seis nuevos proyectos inmobiliarios repartidos entre Cataluña, Brasil y Argentina.

También es público y conocido que Nest Capital ha tenido que recurrir a la justicia al encontrarse situaciones de impago por parte de algunos inquilinos, lo que ella ha justificado de la siguiente manera: "Estamos diciendo que la ley funciona. Si hay un inquilino que no paga, se le desahucia. Si hay un inquilino que es una familia vulnerable y que no tiene una alternativa habitacional, se le protege".

De esta forma, ha reconocido que su pareja es un "gran tenedor", pero que "paga sus impuestos, impuestos de donaciones y cumple la ley de vivienda". Al margen del contexto de su pareja e incluso ella misma, que posee tres casas a su nombre, mantiene que "estamos hablando de un tema que es el derecho a la vivienda, y para defender el derecho a la vivienda estamos los socialistas. Estemos como estamos. Defendemos a los propietarios, a las empresas de alquileres, y lo único que estamos diciendo es que no se puede ir a la yugular ni a la especulación ni a los fondos buitres".