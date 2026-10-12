Frente Amplio designa a Ada Colau como cabeza de lista de cara a las elecciones del 29N

Los partidos de Frente Amplio han resuelto este lunes proponer a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como la candidata a la Presidencia del Gobierno a las elecciones generales del 29N, según han informado en un comunicado.

Así lo han acordado Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e IU durante una reunión esta tarde, aunque los partidos no cierran del todo la puerta a los morados. La decisión llega después de que ERC y Podemos hayan llegado a un acuerdo de colaboración para las elecciones y de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, haya sido confirmado como cabeza de lista del partido independentista a las elecciones generales.

"Tras las reuniones mantenidas esta tarde del lunes por los cuatro partidos integrantes del Frente Amplio, queremos trasladar nuestra convicción de que Ada Colau es la figura que mejor puede asumir el liderazgo en la situación política actual. Por ello, las cuatro formaciones expresamos nuestra voluntad de que sea la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 29 de noviembre", han señalado en un comunicado conjunto.

No obstante, mantienen la puerta abierta a Podemos para unirse a Frente Amplio. "Queremos contar y trabajaremos para que estén todas las organizaciones que confluyeron en el 2023 e hicieron posible revalidar el gobierno de coalición. Podemos también está invitado a formar parte de este proyecto y es la hora de que todas las organizaciones expresen con claridad su voluntad de contribuir a la unidad. Aquí no sobra nadie", sostienen.

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