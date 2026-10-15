¿El número de divorcios crece durante una campaña electoral?: la polarización política aumenta el riesgo de ruptura

Las elecciones no solo pueden dividir a los votantes, sino también a las parejas. La polarización política puede convertirse en un factor de conflicto en las relaciones sentimentales, hasta el punto de aumentar el riesgo de ruptura. Así lo ha explicado Olga Viza en La Brújula de Onda Cero con Marta García Aller.

La periodista ha señalado que los abogados de familia observan un aumento de las consultas sobre divorcios durante los periodos electorales, además de los repuntes habituales después de las vacaciones de verano y Navidad. Según ha explicado, las campañas especialmente polarizadas pueden actuar como catalizador de conflictos en parejas que mantienen posiciones políticas enfrentadas.

Un 38% más de riesgo de ruptura

Viza ha citado estudios universitarios que apuntan a que las parejas que votan a opciones políticas diferentes tienen un riesgo de ruptura un 38% mayor. Según los datos mencionados, este incremento sería superior al asociado a las diferencias religiosas o educativas.

La periodista ha explicado que los mensajes electorales apelan a la identidad, los valores y la moral, lo que puede hacer que las discrepancias políticas trasciendan el voto y afecten a la percepción que cada miembro de la pareja tiene del otro. "Quien antes despertaba admiración puede acabar convertido en un rival" por sus convicciones políticas. Aunque el Instituto Nacional de Estadística no recoge la ideología en las actas de divorcio, los profesionales del derecho de familia consultados por Viza aseguran que las campañas electorales pueden coincidir con un aumento de las peticiones de separación.

Cinco millones de españoles han roto relaciones por discusiones políticas

La polarización electoral también tiene consecuencias fuera de las parejas. Olga Viza ha destacado un informe de la organización More in Common sobre la polarización en España, según el cual el 14% de los españoles, alrededor de cinco millones de personas, ha roto definitivamente durante el último año una relación con amigos o familiares por discusiones exclusivamente políticas.

Ante la dificultad de evitar estos enfrentamientos, Viza ha apuntado que el silencio puede funcionar como mecanismo de defensa, aunque no siempre basta para impedir que las diferencias ideológicas deterioren las relaciones personales.