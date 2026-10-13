Cómo saber dónde voto el 29 de noviembre: así puedes consultar si estás inscrito en el censo electoral y el lugar en el que votar

Ya es oficial. Se puede consultar si estás inscrito en el censo electoral para las próximas elecciones del domingo 29 de noviembre y, en caso afirmativo, el lugar correspondiente en el que toca depositar el voto el día de la cita electoral.

Queda poco más de un mes para los comicios y los procesos se aceleran al existir tan poca antelación con respecto a otras elecciones. Es el caso del voto por correo, que ya se puede solicitar, mientras que es el Instituto Nacional de Estadística el que ha hecho público el sitio donde se ejerce el derecho al voto y si una persona se encuentra en la lista para votar.

Cómo comprobar si estás inscrito en el censo y dónde debes votar

En la sede electrónica del INE, a través de este enlace, se puede consultar si estás en la lista del censo y el lugar que te corresponde para votar. Para acceder, es necesario contar con el sistema Cl@ve, el DNI electrónico o un certificado digital instalado en el dispositivo.

Una vez dentro de la plataforma, aparecerán los datos del votante en cuestión y el lugar donde debe acudir el próximo domingo electoral.

Otra manera de comprobar el lugar que corresponde para depositar el voto en las urnas es la de la web del Ayuntamiento de tu municipio en cuestión. Muchos Consistorios facilitan la información con la lista del censo electoral y remitan a la propia sede electrónica del INE.