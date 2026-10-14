Cómo te cubre la Seguridad Social si te pasa algo siendo mesa electoral

Faltan pocos días para que los elegidos para ocupar un cargo en una mesa electoral en las elecciones del próximo 29 de noviembre reciban la correspondiente notificación que les indique el puesto, el colegio, etc. Las mesas electorales desempeñan un papel fundamental en el correcto desarrollo de las elecciones.

Si bien, también existen una serie de riesgos y obligaciones que tienen que ser compensados. En este sentido, el papel de la Seguridad Social es clave, porque es la que se encarga de proteger a los ciudadanos que el 29N formen parte de las mesas electorales.

Accidente laboral

Todos los componentes de una mesa electoral, desde el presidente, pasando por los vocales y llegando a los suplentes, están protegidos por la Seguridad Social ante cualquier accidente que puedan sufrir durante el día. No importa si son asalariados, están en paro o son pensionistas.

Otras prestaciones

Hay una serie de prestaciones económicas de la Seguridad Social a las que los que forman parte de una mesa electoral tienen derecho:

Asistencia sanitaria : derecho a los servicios de salud en caso de enfermedad o accidente durante el desarrollo de sus funciones.

: derecho a los servicios de salud en caso de enfermedad o accidente durante el desarrollo de sus funciones. Prestaciones económicas: situaciones de incapacidad temporal, invalidez, muerte y supervivencia

situaciones de incapacidad temporal, invalidez, muerte y supervivencia Prestaciones complementarias : rehabilitación, terapia física y otros servicios que ayuden a recuperar la salud y la capacidad funcional, en caso de sufrir algún tipo de lesión o enfermedad

: rehabilitación, terapia física y otros servicios que ayuden a recuperar la salud y la capacidad funcional, en caso de sufrir algún tipo de lesión o enfermedad Servicios sociales: para apoyar a las personas en su bienestar general

Cómo pedir estas prestaciones

Si una persona necesita asistencia sanitaria, tanto él mismo, como sus familiares o el resto de miembros de la Mesa deberán proporcionar al Delegado o Subdelegado del Gobierno y de la manera más urgente posible, los datos personales de la persona afectada, la mesa en la que estaba ejerciendo sus funciones, qué le pasó y dónde y en qué centro recibió asistencia sanitaria.

La Dirección General de Política Interior, en comunicación con los Delegados y Subdelegados del Gobierno, realizará las gestiones pertinentes junto con la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El resto de prestaciones también tienen que ser puestas en conocimiento del Delegado o Subdelegado correspondiente.