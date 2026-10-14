Qué ocurre si no consiguen localizarte para comunicarte que eres mesa electoral el 29N

Ha llegado uno de los momentos más temidos para algunos electores: la designación para ser un miembro de la mesa electoral. Un proceso que se realiza a partir de un sorteo y que para las próximas elecciones del 29 de noviembre se celebrará entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. Con este sorteo se activa un proceso de notificación en el que se envía una carta por medio de correo certificado. Esta selección aleatoria marca el inicio de un deber de carácter obligatorio para cualquier ciudadano español. Pero, cabe destacar que siempre se puede dar la circunstancia de que por diversos motivos se pueda justificar la no asistencia a la mesa.

Aunque, también se puede dar un caso 'extraordinario' y es no hallar al elector en su domicilio para entregarle esta carta certificada, la cual, en un principio solo puede recoger el destinatario. A partir de este momento, en el caso de no encontrar a la persona seleccionada, las juntas electorales y las fuerzas de seguridad despliegan un protocolo de localización que incluye visitas de la Policía Local al lugar de trabajo o, incluso, contactar con familiares o vecinos. Si los intentos por dar con la persona fallan, el BOE ampara la ley para poder entregar esta carta a cualquier persona que resida con el seleccionado y que sea mayor de 14 años, un mecanismo que da por notificado al ciudadano en todos sus efectos. Con este motivo, ignorar las citaciones abre la vía a un procedimiento penal en los juzgados.

Sanciones por no acudir a la mesa electoral

Evadir este compromiso democrático o abandonar la mesa electoral sin una causa legal justificada tras haber sido convocado está clasificado como un delito electoral en el artículo 143 de la LOREG. En el momento en el que una persona designada como miembro de una mesa electoral no aparece a las 8:00 del domingo 29 de noviembre en el colegio electoral que se le ha asignado, el acta oficial lo refleja para trasladarlo a la justicia. Con todo esto, las consecuencias legales abarcan:

Penas de prisión de tres meses a un año de cárcel.

de tres meses a un año de cárcel. Sanciones económicas , como multas fijadas en cuotas diarias que oscilan entre los seis y los 24 meses y cuya cuantía se sitúa entre los 1.000 y casi 8.000 euros. Esta sanción se modula en función de la capacidad económica de la persona sancionada.

, como multas fijadas en cuotas diarias que oscilan entre los seis y los 24 meses y cuya cuantía se sitúa entre los 1.000 y casi 8.000 euros. Esta sanción se modula en función de la capacidad económica de la persona sancionada. Antecedentes penales, ya que al tratarse de una condena librada por la vía penal, el fallo queda inscrito en el registro de antecedentes.

Motivos y causas para librarse de la mesa electoral

El ordenamiento jurídico contempla unos supuestos personales, familiares y profesionales que permiten solicitar la no asistencia a la mesa electoral. Aunque esto se debe justificar ante la Junta Electoral respetando un plazo de 7 días tras la recepción del certificado.