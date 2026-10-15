Latorre, sobre las tres versiones del Gobierno del buque marroquí en Ceuta: "Es patrullaje ordinario, un hecho puntual o afecta a la seguridad nacional"

Ante una agresión a España, uno se imagina a un Estado Mayor reunido en un gabinete de crisis ante unos mapas luminosos y estudiando la situación con gravedad. Quizás sea demasiado ingenuo. Lo que desde luego no es tranquilizador es que la película que se vaya a hacer sobre la reacción del Gobierno a la crisis de Ceuta a lo que se parezca es a Alguien voló sobre el nido del cuco.

Porque han pasado 77 días. 77 días desde que Marruecos violara la integridad territorial de España con incursiones marítimas de sus buques de guerra mientras se producía una invasión terrestre por la frontera… y hoy cada uno en el Gobierno ofrece una versión distinta de lo ocurrido.

Cada una de estas declaraciones merece que nos detengamos ante ella. La de Elma Saiz, portavoz del Gobierno, ya la comentamos. Hombre, un hecho puntual, menos mal, claro. Si la fragata polivalente antisubmarina Mohamed VI atracara cada verano en Algeciras probablemente el 30 de julio no habría habido una invasión terrestres porque estaríamos todos celebrando la Fiesta del Trono.

Claro. Un hecho puntual es desde Pearl Harbor hasta el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Será por hechos puntuales que han marcado las relaciones internacionales. Eso no quiere decir nada acerca de su gravedad.

Ahora bien… las tres versiones que han oído, no es que sean distintas, es que son contradictorias. O es puntual, como dice Elma Saiz, o es rutinario como dice Ángel Víctor Torres o afecta a la seguridad nacional como dice Bolaños.

77 días de ocultación y 3 días de confusión. ¿Es patrullaje ordinario, es un hecho puntual o afecta a la seguridad nacional? Lo cierto es que el presidente del Gobierno se fue de vacaciones tras denunciar un ataque a la integridad territorial de España y hasta que regresó un mes después no convocó al Consejo de Seguridad Nacional.

Lo que hoy sabemos es que se produjo una invasión terrestre de 90mil personas por la frontera del Tarajal. Lo que informa la policía de frontera es que fueron varias oleadas, la primera de hombres de entre 15 y 35 años bien pertrechados con neoprenos y flotadores que colapsaron la seguridad fronteriza para que llegara una segunda oleada de familias desesperadas.

Mientras tanto dos fragatas, unas de ellas el orgullo de la Armada marroquí, hacían incursiones en aguas territoriales de España de forma reiterada y desafiante.

Y además ayer informaba Antena 3 de otro aspecto de esta guerra híbrida y es que barcos pesqueros marroquíes recibieron la orden de violar la soberanía de las aguas de Ceuta. Seguramente Marruecos ha aportado a los manuales militares un ejemplo perfecto de lo que es un ataque híbrido. Difícilmente va a encontrarse una definición mejor: la utilización de medios convencionales y no convencionales para desestabilizar un país y, si es una democracia, aprovechándose de su sensibilidad social y las garantías de su estado de derecho.

Tras lo ocurrido, el presidente se fue de vacaciones y hasta que regresó casi un mes después no reunió a su Consejo de Seguridad Nacional.

Margarita Robles será la número dos de Madrid para Sánchez

Por cierto, suponemos que estaba perfectamente informado de todo lo ocurrido e incluso prevenido de lo que iba a ocurrir porque su ministra de Defensa ha renovado la confianza de Pedro Sánchez y será la número dos por Madrid. Parecía que la habían dejado sola defendiendo la actuación de los cuerpos del Estado y de los servicios de inteligencia pero ya vemos que, como siempre, la distancia entre Sánchez y Robles era ilusoria. Ella fue la sanchista de primera hora, lo acompañó siempre y lo hará hasta el final.

El PP quiere que todo esto se explique por lo civil o por lo judicial. Por eso le ha remitido a la juez María Tardón la información que tiene de este episodio. Y pensar que a la juez María Tardón también le hicieron una de esas campañitas de descrédito y de difamación

También quiere Feijóo que Sánchez se vuelva a explicar en el Congreso, si acaso en la Diputación Permanente, porque las Cortes están disueltas. Lo cierto es que la anterior comparecencia en el Congreso para explicar la gestión de la crisis fue una comparecencia en falso. Estrictamente en falso porque se oculto a la Cámara la incursión de un buque de guerra de Marruecos en aguas españolas.

El discurso del rey en Ceuta y Melilla

Desde luego se entiende muy bien el énfasis del Rey durante su visita a Ceuta y Melilla en la soberanía nacional. Claro, si todo lo que les hemos contado fuera algo anecdótico y lo vivido en Ceuta fuera a la postre una mera crisis migratoria, no tendría demasiado sentido apelar a la piedra angular de la Constitución, que es la soberanía nacional. Pero sí es necesario y es necesario hacerlo desde Ceuta y desde Melilla con la rotundidad que ha hecho el Rey.

De ahí que el viaje de los reyes a las ciudades autónomas pueda ser calificado con rigor de histórico. Porque es verdad que Ceuta y Melilla, que no son de España. que son España. Digamos que el aspecto afectivo es fundamental, de hecho es el aspecto esencial… allí donde hay una ciudadanía exhausta hay unos reyes para reconfortarla. Pero hay algo que no se debería pasar por alto es que el Rey es el jefe del ejército y un militar que habla de defensa y de la necesidad de proteger las fronteras y de que no se confunda libertad con debilidad.

Claro, la cordialidad es fundamental en las relaciones internacionales. Pero hay una cuestión previa… necesaria… a la cordialidad. Y es el respeto.