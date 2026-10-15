La acampada de Sol ya habla de "desacampada": reunión para "definir el final ideal" o "hacer que sea viable" en caso de seguir

La acampada de Sol ya vislumbra la "desacampada". Así lo establecen los propios miembros en el acta de su última reunión celebrada este martes y en la que fijan una nueva el jueves 15 de octubre a las 20:00 horas, en la que tratarán "el tema de la desacampada". De hecho, uno de los puntos de debate es "fechas tentativas de cierre y acto de cierre".

Sin embargo, el objetivo no es desaparecer del todo, sino que el objetivo es "llevar Sol a los barrios", es decir, extender la movilización por toda la ciudad. La reunión dividirá a los participantes en grupos aleatorios de 10 a 15 personas durante 10 minutos para "definir el final ideal", así como los requisitos para que salga bien.

Que sea viable, no acampar por acampar

Además, desde la Comisión de Cultura de la acampada van a organizar un registro de las obras de arte para que quede "una memoria" de todo lo conseguido, porque "se entiende que se necesita una desacampada", pero sin fecha, porque "cuando más tiempo haya para hacer arte, más cosas bonitas van a salir".

La acampada, que está a punto de cumplir tres semanas y ha conseguido lograr réplicas en muchas ciudades de España e incluso en el extranjero, reconoce en el acta que "se nota deterioro, porque es agotadora", y que si la decisión de la reunión de este jueves es continuar, "hay que hacer que sea viable, no quedarse por acampar".

Metro de Madrid ha sufrido un perjuicio de 186.000 euros

Desde la Comunidad de Madrid han reiterado que la acampada es "ilegal" y que ha causado "un perjuicio de más de 186.000 euros" a Metro de Madrid, que ha registrado un déficit de 120.029 pasajeros con respecto a la media diaria. Además, un coste adicional de 11.296 euros en personal extra y 7.664 euros en refuerzos de seguridad.

"A estas cifras se suman las afecciones al servicio de las líneas 1, 2 y 3, que han obligado a cerrar parcialmente los accesos en varias ocasiones y a suspender temporalmente las entradas y salidas de la estación, manteniendo únicamente los transbordos entre líneas", han añadido desde la Consejería.

La Comunidad de Madrid denuncia insultos y amenazas contra Ayuso

Además, la Comunidad ha denunciado ante la Fiscalía "amenazas", insultos y expresiones ofensivas contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso y pide acceso a las grabaciones. "Ayuso, payasa, okuparé tu casa" o "Ayuso muérete" son algunas de las expresiones registradas en la denuncia.

También incluye fotografías de pancartas y pintadas que retratan amenazas graves, deseando su muerte. Por eso, el Gobierno madrileño pide que se conserven las imágenes de videovigilancia de las cámaras de Sol y la identificación de las personas que pudieran haber participado en estos actos.

Según la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, estos hechos podrían constituir delitos de amenazas (artículo 169.2 del Código Penal); de injurias graves con publicidad (artículo 208); de odio (artículo 510.2), y diversos de daños recogidos en los artículos 323 y 263 del mismo Código Penal.

La denuncia también incluye los daños ocasionados en bienes públicos y en elementos de valor histórico y cultural, como el Oso y el Madroño o la fachada de la Real Casa de Correos, ambos declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Asimismo, se hace referencia a desperfectos en el alumbrado público, marquesinas y pavimento.