El Supremo aplica la amnistía a Puigdemont y acaba con su proceso judicial

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha acordado este lunes en un auto aplicar la amnistía al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig y pone casi punto final a su proceso judicial.

Llarena ha acordado revalidar su decisión de dejar sin efecto las órdenes nacionales de busca y captura y detención de Puigdemont, y de los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig, al considerar aplicable a los mismos la doctrina constitucional sobre la concesión de la amnistía al delito de malversación fijada en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que concedió el amparo a la exconsellera Dolors Bassa.

No obstante, Llarena matiza que el pronunciamiento de este lunes "se limita al alzamiento de las órdenes, y no comporta la conclusión de un sumario pendiente de determinados recursos", ni tampoco "sustituye la resolución definitiva sobre la extinción de la responsabilidad y el sobreseimiento que corresponda adoptar por el órgano competente", en este caso la Sala de enjuiciamiento.

En el auto, Llarena también deja claro que no comparte las razones del Constitucional para aplicar la ley de amnistía, y reitera las razones por las que considera que existió un beneficio personal por parte de los dirigentes independentistas.