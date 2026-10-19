Pablo Pombo cuestiona el gesto romántico de Sánchez con su mujer: "Me parece fingido el baile y el amor"

El mitin del PSOE se convirtió este sábado en una declaración de amor del presidente del Gobierno hacia su esposa, Begoña Gómez. En un acto del Comité Federal, donde Pedro Sánchez fue reelegido para revalidar la presidencia del Gobierno, el líder del Ejecutivo dedicó unas palabras de amor a su mujer en medio de la investigación como imputada.

"Que lo escuchen alto y claro: te quiero", eran las palabras de Sánchez en su intervención final, lo que provocó los aplausos de los allí presentes y un beso entre ambos que ha dado la vuelta a las redes sociales.

Sin embargo, Pablo Pombo cuestiona en Más de Uno la realidad detrás de todo ello. El periodista y tertuliano asegura en tono irónico que la principal preocupación de los españoles es saber cómo se encontraba la relación entre Sánchez y su mujer.

"Yo sé que ahora mismo hay muchos españoles emocionados, porque el principal problema de nuestro país es cómo van las cosas entre Pedro y Begoña", explica el tertuliano.

Nada funciona en la campaña del PSOE

Más allá de mostrar la unión que mantiene el presidente con su mujer, Pombo destaca la poca efectividad del PSOE con sus movimientos en la precampaña. El periodista subraya el rechazo que genera Begoña Gómez en los votantes de la izquierda, afirmando que los números son claros.

Pero va más allá. Y es que para Pablo Pombo "nada está funcionando en la campaña del Partido Socialista", que lleva dos semanas sin moverse en los números.

El "amor fingido" de Sánchez y su mujer

Además de no tener efecto alguno los actos de precampaña del partido, el periodista pone en duda que esa relación de amor mostrada por el presidente este fin de semana en Fuenlabrada sea real.

Y es que Pombo apunta a que la cuestión real de fondo es saber si estos gestos de amor son reales o ficticios. "A mí me parece fingido, me parece fingido el baile y me parece fingido el amor", destaca Pombo.

El tertuliano de Más de Uno sitúa lo vivido en el mitin del PSOE como una estrategia del partido para lograr exprimir el mayor número de escaños mostrando una normalidad en la relación del presidente y su mujer a pesar de estar imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

La "extraña lógica de Sánchez" que plantea Pablo Pombo

En su intervención, Pablo Pombo pone sobre la mesa la "campaña de peronismo" que ha instalado el presidente del Gobierno. Tal es su estrategia que el periodista especula con una "extraña lógica" que llevaría a Sánchez a tomar decisiones sorprendentes.

"¿Por qué no llevar la lógica más lejos? Si está siguiendo ese guión, ¿por qué no puede ir Begoña Gómez en las listas? Es más, ¿por qué no puede ser Begoña ministra de economía?", concluye.