Así quedaría el salario mínimo en 2027 si sube un 7%: cuánto se cobraría en 12 y 14 pagas

Los sindicatos CCOO y UGT ya han puesto cifras a su propuesta sobre el aumento del salario mínimo interpofesional de cara a 2027. La intención es que se supere por primera vez los 1300 euros brutos lo que se traduce en una subuda del 7% pasando de 1.221 euros al mes en 14 pagas, hasta aproximadamente 1.306 euros.

La petición la han revelado en la presentación de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. Las organizaciones sindicales consideran necesario aumentar los salarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo y facilitar el acceso a la vivienda.

Sin embargo, es una propuesta que necesita ser aprobada tras el proceso de análisis y consulta.

Cuánto se cobraría con una subida del 7% del SMI

El salario mínimo actual está fijado en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros brutos anuales. Si se aplicara exactamente un incremento del 7%, la cuantía pasaría a unos 1.306,47 euros mensuales.

Así quedaría el salario mínimo en función de cómo se distribuyan las pagas:

En 14 pagas: unos 1.306,47 euros brutos al mes , con dos pagas extraordinarias al año.

, con dos pagas extraordinarias al año. En 12 pagas: unos 1.524,22 euros brutos mensuales, con las pagas extraordinarias prorrateadas.

La diferencia respecto al SMI actual sería de 85,47 euros brutos más en cada una de las 14 pagas, lo que supone un incremento anual de 1.196,58 euros.

La cifra final podría variar si el Gobierno aprueba otro porcentaje o fija una cuantía distinta.

La reclamación sindical no se limita al salario mínimo. CCOO y UGT también defienden que los salarios recogidos en los convenios colectivos aumenten entre un 4% y un 7%, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y el repunte de la inflación.

Cuándo se aprobará la subida del salario mínimo

Por el momento, no existe una fecha definitiva para la aprobación del nuevo SMI. La comisión de expertos debe presentar su propuesta y, posteriormente, el Gobierno tendrá que determinar la cuantía que se aplicará el próximo año.

La cifra del 7% es, por tanto, la reivindicación de CCOO y UGT, no una decisión cerrada. Hasta que se publique la nueva regulación, los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas siguen siendo la referencia legal vigente para 2026.