Ketty Garat, sobre Marruecos: "No se puede tener una relación de cordialidad con un país que te invade por tierra y por mar"

Después de que Sánchez engañase al Congreso al omitir la invasión de una fragata y patrulleras marroquíes en aguas de Ceuta durante el asalto a la ciudad autónoma, se ha reabierto la polémica sobre la gestión por parte del Gobierno de esta crisis. Esta revelación la realizó el presidente Sánchez a los medios de comunicación en los corrillos del Palacio Real durante la recepción del 12 de octubre tras haber omitido este mismo episodio en el Congreso. Un suceso que ha desencadenado críticas después de que el presidente ordenase publicar todos los informes del caso pidiendo, además, "absoluta transparencia". En este contexto, las revelaciones apuntan a una "desclasificación selectiva" para, según publica el periódico El Español, desclasificar lo "menos perjudicial".

El líder del Ejecutivo restó importancia a este suceso, según las fuentes de este periódico, tras asegurar que las conversaciones entre España y el gobierno marroquí fueron "fluidas". "Somos vecinos geográficos y fueron días muy intensos, pero la interlocución fue muy fluida y afortunadamente, no ha vuelto a pasar nada parecido", admitió el presidente, restándole importancia a los hechos. Unas declaraciones que han sido objeto de un análisis en la tertulia de Más de uno de Onda Cero. Sobre esto, la periodista Ketty Garat ha advertido que cada vez "conocemos más detalles de que esto no fue una mera invasión territorial". "Ya es grave de por sí, pero ahora sabemos que también se produjo por mar implicando a fragatas", ha asegurado Garat.

"Una operación de guerra híbrida dirigida"

Durante su análisis en Onda Cero, Garat ha destacado que estas afirmaciones por parte del presidente son "muy relevantes". "Este silencio es muy relevante sobre todo por cómo se ha callado [Pedro Sánchez] durante estos 75 días y por cómo sigue intentando exculpar y justificar a Marruecos", ha afirmado Ketty Garat afeando, además, que el presidente justificase su gestión con, precisamente, la "extraordinaria" interlocución con Marruecos.

Para la periodista resulta inasumible resolver de manera "extraordinaria" una crisis con "un país que está dirigiendo una operación de invasión por tierra y por mar... hasta el momento". La periodista ha ironizado con este "hasta el momento" afirmando que "a ver si llega el momento de [la invasión] por aire".