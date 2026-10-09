El Gobierno incluye en el 'decreto Maricarmen' una ventaja fiscal para invertir en bolsa: hasta 10.000 euros de ganancias libres de impuestos

El nuevo decreto de vivienda aprobado por el Gobierno, conocido como el 'decreto Maricarmen', incorpora una medida que poco tiene que ver con los alquileres o los desahucios. Entre las disposiciones figura una ventaja fiscal para quienes inviertan en bolsa que permite dejar exentos de impuestos los primeros 10.000 euros de ganancias, siempre que se cumplan determinados requisitos.

La medida recupera la denominada Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, un instrumento que ya figuraba en el anterior decreto rechazado por el Congreso y cuyo objetivo es incentivar la inversión de los ahorradores españoles en empresas y fondos europeos.

Su principal atractivo reside en que permite reducir considerablemente los impuestos sobre los beneficios obtenidos, aunque no se trata de una exención automática para cualquier inversión bursátil.

Cómo funciona la nueva cuenta y quién puede beneficiarse

La Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa permitirá invertir en acciones de determinadas empresas europeas y en fondos de inversión que cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

Cada contribuyente podrá tener una única cuenta, con un máximo de 150.000 euros de dinero aportado que todavía no haya retirado. Las ganancias generadas por las inversiones no computan como nuevas aportaciones para ese límite.

Una de sus principales particularidades es que las operaciones realizadas dentro de ella no tributarán inmediatamente. Es decir, si un inversor vende unas acciones con beneficios y utiliza ese dinero para comprar otras, no tendrá que pagar impuestos por esa ganancia mientras el capital permanezca dentro de la cuenta.

La tributación se producirá cuando retire el dinero, momento en el que se calcularán las ganancias o pérdidas correspondientes.

Hasta 10.000 euros de ganancias sin pagar impuestos

La ventaja más importante aparece cuando las aportaciones llevan más de cinco años en la cuenta.

En ese caso, los primeros 10.000 euros de ganancias que cumplan el requisito de permanencia estarán completamente exentos de tributación. Se trata de un límite acumulado por contribuyente, no de una cantidad que pueda descontarse todos los años.

Además, sobre las ganancias que superen esa cifra se aplicará una exención adicional del 20%, de manera que únicamente tributará el 80% restante.

Por ejemplo, según los cálculos de TaxDown, una persona que invierta 20.000 euros y retire 32.000 seis años después habría obtenido un beneficio de 12.000 euros.

De esa cantidad, 10.000 euros quedarían exentos y otros 400 euros tampoco tributarían, gracias a la reducción del 20% sobre los 2.000 euros restantes. En consecuencia, solo tendría que declarar una ganancia de 1.600 euros, siempre que cumpliera todos los requisitos y no hubiera utilizado anteriormente la exención.