Ignacio Cembrero explica en Onda Cero qué respuesta dará Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta: "Tiene que producirse"

La llegada de los reyes a Ceuta coincide con la información conocida hoy donde se confirma que diversos buques de la armada marroquí entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es quien ha hecho oficial la información, catalogando el suceso como algo "puntual" a pesar de haberse producido sin previo aviso.

Por ello, Ignacio Cembrero explica en Más de Uno que se trató de una maniobra en línea con las actuaciones realizadas por tierra durante esos días con el objetivo de completar, según cataloga, una invasión.

"Es una maniobra en paralelo a la que se estaba llevando a cabo en tierra, es decir, el ataque híbrido, que no era exactamente un ataque migratorio, sino una auténtica invasión por tierra de hasta 90.000 personas", describe el periodista, deslizando la posibilidad de que se tratara de una forma de apoyar la entrada de migrantes.

La respuesta de Marruecos a la visita del rey

Más de tres meses después de la crisis migratoria en Ceuta, los reyes visitan la ciudad autónoma con el objetivo de mostrar todo su apoyo y solidaridad con los ciudadanos ceutíes.

Sin embargo, su visita podría traer consecuencias directas con el país norteafricano. Con su llegada, se espera que Marruecos realice cualquier tipo de respuesta entendiendo que se trata de una falta de respeto.

Tal y como explica Cembrero, la respuesta de Marruecos llegará, aunque el periodista asegura que será "suave". "Alguna respuesta tiene que producirse en las próximas horas antes de que acabe la visita. Si no, yo no reconocería a Marruecos. Ahora bien, tengo la impresión de que va a ser una respuesta suave", subraya Cembrero.

Los antecedentes muestran como muy probable la reacción del rey marroquí puesto que en 2007, en la última visita del rey de España a Ceuta, se desató una crisis diplomática. En aquella ocasión, bajo el reinado de Juan Carlos, Mohammed VI, emitió una orden para que el embajador marroquí regresara a Marruecos.

Se esperan protestas

Asimismo, el periodista ha apuntado que se producirán protestas tras el abandono de los reyes de España en una ciudad colindante a Ceuta. Según detalla el periodista, algunas asociaciones de la sociedad civil han convocado una protesta en Castillejos por la visita de los Reyes.

Por último, Cembrero hace referencia al homenaje que harán los reyes a los fallecidos en el intento de entrada a nado. Los reyes estarán en un acto que tendrá lugar en el cementerio musulmán de Sidi Embarek en homenaje a las víctimas de la tragedia. El periodista cataloga el escenario de "máxima importancia", teniendo en cuenta que ni la televisión ni los medios públicos marroquíes van a informar de ese acto.

"Marruecos no ha querido ver a los muertos ni ha decretado unos días de luto. Se ha prohibido a la prensa hacer reportajes sobre el dolor de las familias que han perdido un hijo o una hija en esta tragedia", destaca.