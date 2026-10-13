Última hora de la visita de los reyes a Ceuta, en directo: jornada histórica en la ciudad autónoma con la llegada de Felipe VI y Letizia

Los reyes pasan la noche en Ceuta: su agenda oficial

En un gesto de la importancia que se da a este desplazamiento, los Reyes pasarán la noche en Ceuta al finalizar su agenda oficial, que arrancará con la recepción en el Ayuntamiento por las autoridades, donde mantendrán un encuentro con el Gobierno que encabeza Vivas y recibirán las llaves de la ciudad.

Posteriormente, tienen previsto visitar el Colegio Vicente Aleixandre, antes de desplazarse hasta el cementerio de Sidi Embarek, donde habrá un acto homenaje de las alrededor de 140 personas que fallecieron cuando intentaban llegar a nado entre el 30 y el 31 de julio desde Marruecos. Muchos de ellos se encuentran precisamente enterrados en este cementerio musulmán, en tumbas sin nombre ya que no todos han sido identificados.

El broche de la jornada lo pondrá el encuentro con la sociedad civil ceutí en el Parador de Ceuta, donde está previsto que el Rey pueda dirigirse a los ceutíes y hacerles llegar en persona todo su apoyo, así como el de la Reina y la Casa Real, después de lo vivido.