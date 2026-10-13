Última hora de la visita de los reyes a Ceuta, en directo: jornada histórica en la ciudad autónoma con la llegada de Felipe VI y Letizia
Ceuta afronta una jornada histórica con la llegada de los reyes, una visita que llega en un momento marcado por las consecuencias de la crisis migratoria, el debate político sobre el Gobierno y la relación con Marruecos.
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"La crisis no ha terminado"
José Vicente Maleno, portavoz de la AUME, atiende a Rafa Latorre en Más de uno. "La crisis no ha terminado. Desde la última vez que nos vimos, los migrantes se encuentran bastante bien, la mayoría volvieron y los que se quedaron ya están en campamentos. Comen, duermen, gozan de un buen servicio y están repartidos. Hay otros migrantes que quizás tienen cuentas pendientes con Marruecos y no quieren que se les filie, esos están en el monte, en la periferia...".
"En la desclasificación se nos olvidó este pequeño detalle de la fragata"
"Es muy relevante el alcance de la portada y cómo Sánchez se desquita. La Comisión de desclasificación, que se nos prometió que iba a trascender con transparencia de todo lo que sucedió, se nos olvidó este pequeño detalle. La fragata más grande. Esto sitúa la coreografía del gobierno marroquí incurriendo en esta invasión por tierra, mar y supongo que aire. Y después, la falta de seriedad con la que se afronta esto hablando de una anécdota", opina Rubén Amón en la tertulia de Más de uno.
"Sánchez sabía lo de la fragata, pero el Gobierno no actuó"
Javier Caraballo opina sobre las últimas informaciones acerca de la entrada masiva: "Cuando Sánchez llega a Ceuta el 31 de julio y dice que lo ocurrido es fruto de un ataque y una violación de la frontera española, sabía muy bien de lo que hablaba. Él sí tenía información de lo que pasó, por eso lo dijo con tanta contundencia. Él sabía lo de la fragata, pero el Gobierno no actuó. En el dibujo de ahora, vemos que la planificación de la invasión de Ceuta estuvo programada por tierra desde Castillejos, con policías de paisano y de uniforme que indicaban a los marroquíes por dónde tenían que entrar, y luego sabemos que desde el mar seguía la operación con esa fragata de Marruecos. De los 70 militares que entraron también quedan por saber cosas".
"Esto no fue una mera invasión territorial, sino una operación de guerra híbrida"
Ketty Garat también habla en tiempo de tertulia en Más de uno sobre los buques marroquíes: "Sabemos cómo se las gasta el Gobierno y nos preguntamos qué hay detrás de una noticia así. No es casualidad que el presidente confirme en un corrillo un asunto espinoso. Me parece que esto es relevante y sin embargo es que cada vez conocemos más detalles de que esto no era una mera invasión territorial, que ya es grave, sino que era una operación de guerra híbrida muy sofisticada. Ya sabemos que por tierra hemos leído informes, ahora sabemos que también por mar, nada menos que implicando a fragatas en la operación. Es relevante por el silencio del Gobierno y por cómo se sigue intentando exculpar a Marruecos diciendo que esto se ha resuelto de manera coordinada. No se puede resolver de manera extraordinaria y no puede haber trato cordial con un país que dirige una operación de invasión por tierra y por mar".
Latorre, sobre los buques marroquíes: "¿La Armada se moviliza por una anécdota?"
Rafa Latorre reflexiona sobre la noticia que se ha conocido sobre la incursión de los buques de guerra marroquíes en aguas españolas los días de la entrada masiva de migrantes: "Sánchez se lo ocultó al Parlamento y también en la desclasificación de los documentos, que pretendía ser un ejercicio de transparencia y que fue una elusión de responsabilidades del Gobierno. Precisamente los días 30 y 31 de julio. Si esto es una anécdota, ¿cómo es posible que se haya movilizado la Armada? ¿La Armada se moviliza por una anécdota?".
El acto en Sidi Embarek: "Marruecos no quiere ver a sus muertos y España les rinde homenaje"
"La visita de los reyes al cementerio de Sidi Embarek es de máxima importancia. Ni la televisión ni los medios van a informar de ese acto, pero sí a a circular en redes. Un acto que pone de relieve a la importancia que homenaje rendirán a las víctimas de esa tragedia, a las víctimas que murieron en aguas de la frontera. Marruecos no ha querido ver a los muertos, no ha decretado días de luto, ningún miembro del gobierno ha dado el pésame a las familias, se ha prohibido a la prensa hacer reportajes sobre el dolor de las familias y, en cambio, del lado español se les rendirá homenaje en una ceremonia religiosa en la que habrá representantes de las religiones que tienen presencia en Ceuta. Marruecos no quiere ver a sus muertos y España les rinde homenaje", detalla Ignacio Cembrero.
¿Habrá respuesta de Marruecos a la visita de los reyes?
"Alguna respuesta tiene que producirse en las próximas horas antes de que acabe la visita, si no, no reconocería a Marruecos. Tengo la impresión de que será una respuesta suave, nada comparable con la de 2007, cuando Mohamed VI desató una crisis diplomática que duró dos meses. Algo tendrá que producirse, hemos visto artículos en prensa oficialista tratando la visita de provocación, pero nadie decía que había que responder a España de forma contundente. Veremos una manifestación de protesta convocada en Castillejos, pegada a Ceuta, y ahí han convocado algunas supuestas asociaciones que manejan servicios secretos contra la visita de los reyes", cuenta Ignacio Cembrero.
Ignacio Cembrero habla sobre los buques marroquíes en aguas españolas
El periodista Ignacio Cembrero analiza en Más de uno la noticia sobre los buques de guerra que entraron en aguas españolas los días de la crisis en Ceuta: "Es una maniobra en paralelo a la que se llevaba a cabo en tierra, una invasión por tierra de hasta 80.000 personas. Quizás simplemente querían observar el fenómeno o apoyar el fenómeno. Lo que sí que es cierto es que en esas maniobras estaba la fragata Mohamed VI, que es el buque insignia de la marina real marroquí. Marruecos tiene muy poca marina comparado con la Armada Española".
Los reyes pasan la noche en Ceuta: su agenda oficial
En un gesto de la importancia que se da a este desplazamiento, los Reyes pasarán la noche en Ceuta al finalizar su agenda oficial, que arrancará con la recepción en el Ayuntamiento por las autoridades, donde mantendrán un encuentro con el Gobierno que encabeza Vivas y recibirán las llaves de la ciudad.
Posteriormente, tienen previsto visitar el Colegio Vicente Aleixandre, antes de desplazarse hasta el cementerio de Sidi Embarek, donde habrá un acto homenaje de las alrededor de 140 personas que fallecieron cuando intentaban llegar a nado entre el 30 y el 31 de julio desde Marruecos. Muchos de ellos se encuentran precisamente enterrados en este cementerio musulmán, en tumbas sin nombre ya que no todos han sido identificados.
El broche de la jornada lo pondrá el encuentro con la sociedad civil ceutí en el Parador de Ceuta, donde está previsto que el Rey pueda dirigirse a los ceutíes y hacerles llegar en persona todo su apoyo, así como el de la Reina y la Casa Real, después de lo vivido.
Felipe VI, "con ilusión y ganas" de la visita
Felipe VI ha reconocido este lunes que encaran el viaje "con ilusión y ganas", como no puede ser de otra manera al ser su primera visita, en conversación informal con periodistas durante la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, a la que precisamente han asistido los presidentes de ambas ciudades autónomas, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, así como representantes de la sociedad civil y del sector empresarial de ambas.
Tal y como ha trasladado también en este mismo contexto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la visita real busca escenificar que la normalidad se está abriendo camino paso a paso en la ciudad autónoma, donde permanecieron más de 10.000 migrantes tras los sucesos de finales de julio y donde aún quedan unos miles, después de que muchos hayan regresado voluntariamente a Marruecos.
Precisamente, en Zarzuela confían en que visitas como esta, en la que ya se trabajaba con anterioridad a los sucesos de este verano al ser ambas ciudades autónomas los únicos territorios españoles a los que no habían podido desplazarse los Reyes desde el inicio del reinado en 2014, puedan ser a partir de ahora más frecuentes y no una excepción.
Así comenzaba el especial de Más de uno desde Ceuta
"La confluencia de unas elecciones y una visita de los reyes ha obrado el milagro": así comenzaba Rafa Latorre el programa especial de Más de uno desde Ceuta con motivo de la visita de los reyes a la ciudad autónoma.
Una normalidad todavía por consolidar
Ceuta recibe a los Reyes con una imagen muy distinta de la que ofrece durante las semanas más tensas de la crisis migratoria. Las playas aparecen despejadas y la presencia de vehículos militares se mantiene como parte de la vigilancia del entorno. Sin embargo, la situación de quienes desalojan esos espacios y se trasladan a otras zonas de la ciudad recuerda que el problema no desaparece por completo.
La visita real llega así en un momento de doble significado: representa una oportunidad para reforzar la presencia institucional del Estado y reconocer la singularidad de Ceuta, pero también obliga a mirar de frente las dificultades que siguen pendientes.
En palabras de Rafa Latorre, la ciudad cambia mucho en pocas semanas, aunque esa transformación no permite dar por resuelta la crisis. La incógnita es si la nueva imagen de Ceuta constituye el comienzo de una normalidad estable o una pausa en una situación que continúa condicionada por la presión migratoria, la convivencia y las relaciones con Marruecos.
El Gobierno, bajo presión por su gestión de la crisis
La situación de Ceuta coincide con una jornada de intensa actividad política en Madrid. Sánchez preside la reunión del Consejo de Ministros, en la que el Ejecutivo también estudia su respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho de voto de determinados nacionalizados al amparo de la conocida como ley de nietos. El debate sobre la crisis migratoria se entrecruza, por tanto, con otras controversias que afectan al Gobierno y con un calendario electoral que añade presión a la actualidad nacional.
En el caso de Ceuta, la ausencia del presidente del Gobierno en la visita real, frente a la presencia prevista de responsables ministeriales como Ángel Víctor Torres, constituye otro de los elementos políticos que señala Latorre. Torres, ministro de Política Territorial y responsable de la coordinación gubernamental de la crisis, acompaña a los reyes durante su estancia. La cuestión de fondo es si el cambio visible en las playas y otros espacios de la ciudad se corresponde con una solución duradera o si, por el contrario, las dificultades continúan presentes en otros puntos y bajo otras formas.
La polémica por los buques de guerra marroquíes
Más allá de la dimensión institucional del viaje, la actualidad política española sitúa a Ceuta en el centro de una controversia sobre la gestión de la crisis fronteriza y la información que ofrece el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Latorre cuestiona la tardanza con la que, según su relato, se conocen las incursiones de buques de guerra marroquíes en aguas territoriales españolas durante los días previos a la entrada masiva de migrantes. El periodista sostiene que no se trata de un episodio aislado, sino de incursiones reiteradas que obligan a reaccionar al Ministerio de Defensa.
La información, que publica inicialmente El País y que Sánchez confirma posteriormente ante los periodistas durante la recepción con motivo de la Fiesta Nacional, abre nuevos interrogantes sobre lo sucedido a finales de julio y sobre las explicaciones que ofrece el Gobierno durante las semanas posteriores. El director de Más de uno considera especialmente relevante que el episodio no se aborde, según denuncia, durante la comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno del pasado 3 de septiembre, dedicada a la crisis de Ceuta. También cuestiona que Sánchez reste importancia a los hechos al referirse a los contactos entre las armadas española y marroquí.
A juicio de Latorre, la revelación contribuye a explicar las discrepancias que se producen dentro del Ejecutivo, particularmente en torno a la posición de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el conocimiento que tienen las autoridades españolas de los movimientos de Marruecos.
El homenaje a los fallecidos en Sidi Embarek
Uno de los momentos más significativos es el homenaje a los fallecidos en el cementerio musulmán de Sidi Embarek. La ceremonia adquiere un valor especial en una ciudad que Latorre describe como un ejemplo de convivencia, pero también como una realidad social delicada, sometida a tensiones que la crisis migratoria puso de manifiesto.
La presencia de los Reyes busca situar en primer plano esa realidad y trasladar un mensaje institucional en un territorio donde los símbolos cobran una importancia particular. La visita se produce, además, en un contexto en el que la reacción de Marruecos constituye una de las principales incógnitas políticas.
Una visita histórica en un escenario de convivencia frágil
La llegada de Felipe VI y la Reina Letizia supone un acontecimiento de especial relevancia para Ceuta, tanto por su dimensión institucional como por el simbolismo político de la presencia de la Corona en una ciudad situada en una posición estratégica entre España y Marruecos.
Los Reyes recorren sus calles, mantienen contacto con las autoridades locales y reciben el saludo de los ciudadanos. Además, pasan la noche en la ciudad antes de continuar su viaje hacia Melilla, según la agenda prevista para la visita.
Latorre: "La confluencia de unas elecciones y una visita obra el milagro"
"La confluencia de unas elecciones y una visita de los reyes obra el milagro", señala Latorre en su intervención radiofónica en Más de uno al describir el aspecto actual de la playa. Sin embargo, el periodista advierte de que la aparente normalidad no implica que los problemas desaparezcan, sino que se trasladan a otros puntos de la ciudad, incluido el puerto, donde permanecen personas que llegaron durante la crisis fronteriza.
El contraste entre ambas imágenes resume uno de los principales desafíos de Ceuta: recuperar la normalidad en sus espacios públicos sin perder de vista las consecuencias sociales y humanitarias de una crisis que puso a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones.
Especial Más de uno desde Ceuta
Desde la playa del Trampolín, Rafa Latorre pone el foco en el profundo cambio que presenta la ciudad respecto a las semanas anteriores. El arenal, que hace poco más de un mes se encuentra ocupado por tiendas de campaña y por migrantes que pernoctan a la intemperie, ofrece ahora una imagen prácticamente despejada, en vísperas de la visita real. Es la visión que les ofrecemos desde el programa especial de Más de uno hoy desde la ciudad autónoma de Ceuta con motivo de la visita de los monarcas.
Jornada histórica para Ceuta con la visita de los reyes
Ceuta afronta una jornada histórica con la llegada de los Reyes de España, una visita que devuelve a la ciudad autónoma la presencia de la Corona casi dos décadas después de la protagonizada por Juan Carlos I. La cita llega en un momento especialmente delicado para el enclave norteafricano, marcado por las consecuencias de la crisis migratoria del pasado verano, el debate político sobre la respuesta del Gobierno y la relación con Marruecos.