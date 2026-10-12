La Policía estima que quedan entre 16.000 y 18.000 migrantes en Ceuta: "Todavía hay una inseguridad real que se percibe"

Ceuta se prepara para la visita de los reyes Felipe VI y Letizia este martes 13 de octubre. Alrededor de dos meses y medio después de que estallara la crisis con la entrada masiva de migrantes, la ciudad autónoma espera con ilusión a los monarcas.

Así lo cuenta en Más de uno Raúl Piera, portavoz del SUP en Ceuta: "La gente está ilusionadísima de que venga los reyes, porque se sienten con falta de cariño y abandonados por el Estado. Ya se terminó lo de despejar la playa Guano, que muchos piensan que es un lavado de cara por la visita de los reyes. Quedan muchísimos todavía, que van a dificultar la labor de los agentes. Da la sensación de que se podía haber hecho antes y haber primado la vida de los ceutíes, que no han podido ir a la playa en todo el verano".

Entre 16.000 y 18.000 migrantes en Ceuta

Sobre la visita de los reyes, Piera destaca que van a ser "muy bien recibidos". "El pueblo de Ceuta lo necesita", afirma el portavoz del SUP, que cuenta que todavía quedan 7.000 personas y 3.000 menores en los campamentos de la ciudad autónoma: "Eso son ya 10.000. Cuando se terminaba el operativo, podían quedar 2.000 en la playa y, de los 2.000, desaparecieron unos 700 que se fueron hacia las barriadas o al monte".

Así, la estimación que manejan desde la Policía es de unas 5.000 o 7.000 personas "ilocalizables" que, sumados a los 10.000 ya registrados, hacen un total de "16.000 o 18.000 personas que quedan aún en Ceuta". Además de las barriadas y los montes, Piera detalla que hay migrantes ocultos en garajes, terrazas o pisos que no se usan.

Según asegura Raúl Piera, muchos migrantes optan por ocultarse porque en el momento en el que se les hace el proceso de filiación, se les tiene que detener por infracción a la ley de extranjería: "Muchos quieren evitar ser detenidos en España por si en un futuro quieren tener un visado. Casi todas las solicitudes de asilo están siendo negativas, por lo que ya se dan cuenta de que están aquí y al final van a ser expulsados".

Por tanto, Piera cree que la situación se está "reconduciendo", aunque llegando "a este punto" tan complicado de la crisis. En estos momentos, Ceuta es una ciudad "muy blindada" en la que una patrulla aparece cada dos minutos por la calle, aunque todavía existe "inseguridad que se percibe": "Yo soy policía nacional y voy por la calle con el perro; cuando oigo cuatro pasos, me giro, y eso hace medio año yo no lo hacía. Es una inseguridad real que se percibe".

Por último, admite que queda "el trabajo más difícil de hacer": "Falta poco para terminar el trabajo de triaje de los que tenemos localizados. En un mes, cuando acabemos con eso, empezará el trabajo para buscarlos. La preocupación es que muchos ahora tendrán necesidad de comer, porque no se les llevará comida, y se teme que haya robos o que intenten acceder con mayor rapidez a la Península".