Última hora del 12 de octubre, en directo: los reyes presiden un desfile con sabor electoral antes de su viaje a Ceuta y Melilla

Un desfile marcado por Ceuta y las elecciones

Los actos de conmemoración de la Fiesta Nacional estarán marcados por el viaje de los Reyes a Ceuta y la convocatoria electoral del 29 de noviembre. Como cada año, los monarcas cursan invitaciones a distintos representantes de la sociedad con quienes han compartido actos institucionales o han sido significativos por su labor o contribución a la sociedad.

Como ya ocurriera el año pasado con los alcaldes de las localidades afectadas por la dana en la Comunidad Valenciana, en esta ocasión Zarzuela ha invitado a una representación de la sociedad ceutí a la recepción en el Palacio Real, por lo que la situación en la ciudad y la visita de los monarcas, el martes 13 de octubre, será a buen seguro uno de los asuntos centrales en la cita.