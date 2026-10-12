Última hora del 12 de octubre, en directo: los reyes presiden un desfile con sabor electoral antes de su viaje a Ceuta y Melilla
Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden este lunes el tradicional desfile militar en Madrid por el 12 de octubre, que este año tendrá lugar mes y medio antes de las elecciones del 29N y en vísperas de su visita a Ceuta y Melilla.
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Un desfile marcado por Ceuta y las elecciones
Los actos de conmemoración de la Fiesta Nacional estarán marcados por el viaje de los Reyes a Ceuta y la convocatoria electoral del 29 de noviembre. Como cada año, los monarcas cursan invitaciones a distintos representantes de la sociedad con quienes han compartido actos institucionales o han sido significativos por su labor o contribución a la sociedad.
Como ya ocurriera el año pasado con los alcaldes de las localidades afectadas por la dana en la Comunidad Valenciana, en esta ocasión Zarzuela ha invitado a una representación de la sociedad ceutí a la recepción en el Palacio Real, por lo que la situación en la ciudad y la visita de los monarcas, el martes 13 de octubre, será a buen seguro uno de los asuntos centrales en la cita.
Leonor acude por undécima vez al desfile militar
La de este año será la undécima ocasión en la que la Princesa de Asturias asista al desfile militar del 12 de octubre. En 2023, la princesa Leonor acudió por primera vez con uniforme militar como dama cadete del Ejército de Tierra, acaparando la atención de todos los asistentes. En 2024, la guardiamarina Borbón Ortiz lo hizo vestida con el uniforme de gala de la Armada. Y en 2025 lo hizo como miembro del Ejército del Aire y del Espacio.
Por su parte, la infanta Sofía acudirá por segunda ocasión a la recepción posterior en el Palacio Real, ya que el año pasado se estrenó en este acto que reúne habitualmente a cerca de un millar de invitados, entre autoridades y representantes de la sociedad civil, tras cumplir la mayoría de edad el 29 de abril de 2025.
Así serán los actos
Los actos comenzarán con el izado de la Bandera Nacional y Homenaje a los que dieron su vida por España; al que seguirán los desfiles aéreo y terrestre de Unidades de los Ejércitos, la Armada, la Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Real, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diversos Organismos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias.
Como el año pasado, don Felipe y doña Letizia estarán acompañados en la posterior recepción en el Palacio Real por la Princesa de Asturias, una vez ha concluido su instrucción militar e iniciado su formación universitaria de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, y la infanta Sofía, que este septiembre comenzó su segundo año universitario en París, tras cursar el primer año del Grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa.
Los Reyes presiden el desfile militar y la recepción en el Palacio Real
Los Reyes y sus hijas, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, presidirán este lunes los actos de celebración de la Fiesta Nacional, que este año llegan marcados por la histórica visita de los monarcas a Ceuta al día siguiente y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
Los monarcas y sus hijas presidirán el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y el desfile militar que se celebrará en la Plaza de Cánovas del Castillo, en Madrid. Posteriormente, los Reyes ofrecerán en el Palacio Real de Madrid la tradicional recepción conmemorativa del Día de la Fiesta Nacional.