Feijóo promete gobernar con la "verdad por delante" y lanza un mensaje a Sánchez: "Le vamos a echar de la forma que menos gusta a la mafia, con la democracia"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este sábado que hará un "cambio sereno, pero contundente" en España si logra gobernar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que dirigirá el país "con la verdad por delante" y que "nunca" dejará "tirados" a los españoles cuando surjan problemas como, a su juicio, ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha dicho en su primer acto de precampaña en el recinto de IFEMA de Madrid, que ha estado presidido por el lema 'Por fin', con el que los 'populares' celebran el adelanto electoral.

"Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas"

Feijóo ha presumido de sus 30 años de gestión pública. "Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles", ha subrayado.

En este contexto, ha garantizado que sabe lo que "es gobernar y lo que cuesta", que es consciente de lo que esperan los españoles de él y que colmará sus expectativas. Lo hará, ha dicho, convocando a la ciudadanía a un proyecto de "reconstrucción nacional" para un "cambio sereno, pero contundente".

Aznar, Rajoy y presidentes autonómicos

"España necesita abrir un tiempo nuevo y lo vamos a abrir. Vamos a reconstruir nuestras instituciones para que nadie vuelva a pensar que el poder está por encima de las normas. Nadie y tampoco nosotros. Que quede claro, el poder no está por encima de las normas en ninguna democracia, afecte a quien afecte", ha clamado el líder del PP.

Al evento además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida; el presidente del Senado, Pedro Rollán, los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, y los presidentes de Aragón, Jorge Azcón; Galicia, Alfonso Rueda; Extremadura, María Guardiola; Murcia, Fernando López Miras, y la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

"¿Quién dio la orden de deshacerse de la jueza?"

El presidente del PP ha dicho que "España necesita futuro" y que Pedro Sánchez "tiene que ser pasado": "Solo me voy a dirigir a él una vez para una cosa, para volver a hacerle la pregunta que nadie en el PSOE quiere responder: ¿Quién del PSOE dio la orden de deshacerse de la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez? ¿Quién del partido del Gobierno dio la orden de contratar sicarios para quitarse un problema? Señor Sánchez, ¿quién dio la orden? Es una pregunta democrática y tiene la obligación de responder".

Feijóo ha afirmado que seguirá preguntándoselo hasta que responda, "y puede intentar huir, pero no se irá a ninguna parte porque lo vamos a echar todos los españoles y de la forma que menos le gusta a la mafia: con la democracia": "El voto de la gente le va a echar y abrir una nueva época porque España todavía sufre un Gobierno que quiere eliminar a la gente que le discrepa, un Gobierno que quiere engañar por sistema una y otra vez, sufre un Gobierno que ha robado a dos manos desde el primer día, un Gobierno que vende la dignidad de los españoles y les abandona y un Gobierno que ha confundido el Estado con el presidente".