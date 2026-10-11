Pedro Sánchez pide al Supremo que frene el "intento de atropello" de PP y Vox contra la ley de nietos: "En una democracia, el derecho a voto no se prohíbe"

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha participado en un acto en Ponferrada (León) como parte de la precampaña electoral de cara a los comicios del próximo 29N. El líder del Ejecutivo ha asegurado que el PSOE va a lograr la victoria en las próximas elecciones y ha hecho un repaso de los derechos conseguidos a lo largo de estos ocho años en el Gobierno.

Así las cosas, ha puesto en valor "la fuerza de la gente", que es lo que importa. Una fuerza que, en estos momentos, lleva el nombre de Maricarmen, una mujer desahuciada "ante la mirada impávida de los responsables del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid". Por eso, ha pedido "honrar" la causa social que enarbola Maricarmen y ha puesto el foco, de nuevo, en la vivienda, que va a ser el eje de la legislatura.

En este sentido, ha defendido los decretos de vivienda y la necesidad de "unir" a los pequeños propietarios y a los inquilinos contra "los abusos y la especulación de los fondos buitres". "Yo le recuerdo al PP que es oposición, pero también gobierno en algunos ayuntamientos y comunidades, pero presume de no hacer nada". Así las cosas, entre gritos de 'Se nota, se siente, aquí está el presidente', Pedro Sánchez ha aseverado que va a hacer "todo para garantizar una vivienda digna a los jóvenes de nuestro país".

Yo sé que a Feijoo y a Abascal no les caigo bien, pero ¿tienen algo que proponer a este país?

Sánchez ha cargado duramente contra el PP y Vox, que son "el no" y solo se han dedicado a "esparcir bulos". "Yo sé que a Feijoo y a Abascal no les caigo bien, pero, además de eso, ¿tienen algo que proponer a este país?", se ha preguntado el líder socialista.

Sobre las dudas que está intentando sembrar la oposición acerca del voto por correo, el líder del Ejecutivo ha recordado que el propio Feijóo fue directivo de Correos, por lo que "queda claro que de Feijóo no se fía ni Feijóo". Y ha pedido a la gente que vaya a votar, porque "si llenamos las urnas, gana la gente y, si no, ganan los de arriba".

Sobre los insultos y los bulos

Otro de los "bulos" difundidos por la oposición es el de la alteración del censo por la aprobación de la ley de nietos. Sánchez ha recordado que esas personas han votado ya "unas cuantas veces" y que "no es constitucional" decir que no pueden votar porque lo diga Feijóo y no le guste a Abascal: "Le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza".

Tras recordar la afirmación del portavoz del PP, Borja Sémper, sobre el final de los insultos si ellos llegan a gobernar, Pedro Sánchez lo tiene claro: "Que se queden en la oposición cuatro años más insultando", porque si llegan al poder van a recortar todo lo que el Gobierno de coalición ha aprobado.

Avisa de que Feijóo y Abascal solo proponen "recortar, recortar y recortar"

En este sentido, ha avisado de que Vox quiere que el sistema de pensiones sea mixto, mientras que Feijóo quiere que sean los empresarios los que determinen el final de una baja laboral o que, cuando llegue al poder, va a pedir sacrificios. "Van a derogar la subida del SMI, la subida de las pensiones, todas las leyes de igualdad... Todo lo que huele a sanchismo, pero yo os digo que lo que huele a naftalina es el proyecto de Abascal y Feijóo".

Por eso, ha señalado la necesidad de que se logre una mayoría "amplia y progresista" en las Cortes, para "reequilibrar las negociaciones de poder". "España necesita cuatro años más de avances y menos insultos", ha sentenciado el presidente del Gobierno, que ha terminado la intervención con una petición: "Si votamos, gana la fuerza de la gente".