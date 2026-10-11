El PSOE de León compara a Sánchez con Tom Cruise en 'Misión Imposible': "Pedro, al final siempre ganas"

El secretario general del PSOE de León, Javier Cendón, auguró este domingo que Pedro Sánchez volverá a dar la vuelta a las encuestas en las elecciones generales del 29 de noviembre para seguir gobernando al frente de La Moncloa y le comparó incluso con "Tom Cruise en 'Misión Imposible'".

Así lo dijo en su intervención en la Sala Turbinas de la Térmica Cultural, en el segundo mitin de precampaña del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en Ponferrada (León), donde comenzó su discurso señalando a Sánchez y diciendo: "La leyenda continúa". "Pedro, una vez más lo vas a lograr", animó.

"Al final siempre ganas"

"Eres como Tom Cruise en 'Misión Imposible'. Los tertulianos vaticinan una debacle y, ¿sabéis cómo termina la película?, que al final siempre ganas", pronosticó Cendón para agregar que, a diferencia de la estrella de Hollywood, Sánchez tiene la fuerza de la gente y la fuerza del PSOE.

Cendón invitó a los asistentes a "mantener el buen tono" frente a los insultos del PP. "Si los pusiéramos todos en un vídeo, duraría más que la película 'Lo que el viento se llevó', a Feijóo también se le va a llevar el viento el 29 de noviembre por hacer la oposición más deplorable que se recuerda", criticó.

La "fortaleza" del Gobierno para hablar "a través del BOE"

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, pidió el voto para el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en las elecciones generales del 29 de noviembre y ensalzó su "valentía" y "la fortaleza del Gobierno en hablar a través del BOE", al aprobar dos reales decretos ley de vivienda que rechazó el Congreso y ahora pretende aprobar en plena campaña en la Diputación Permanente.

El secretario general del PSOE en Castilla y León también ensalzó el trabajo a nivel internacional de Sánchez "ante los oligarcas". "¡Qué orgullo verte abrazar al alcalde Mamdani!", señaló en alusión al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Finalmente, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, pidió "no perder los derechos que han ganado otras generaciones" y "aglutinar el voto progresista frente a la derecha y extrema derecha".