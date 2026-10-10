Sánchez pide "urnas llenas" el 29N frente a los "bulos" y los mensajes "de miedo" de PP y Vox: "En la fábula de Pedro y el lobo, ellos son el lobo"

El líder del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, se comprometió este sábado a "reforzar y mantener" los dos reales decretos de vivienda que no consiguió sacar adelante en el Congreso y también prometió "honrar el ejemplo de vida" de Maricarmen, la octogenaria que fue desahuciada hace dos semanas en Madrid.

Primer acto de precampaña en Dos Hermanas (Sevilla)

Así lo manifestó Sánchez en su intervención en el primer mitin de precampaña en Dos Hermanas, en Sevilla, en el que se centró en el problema de la vivienda para prometer que "la política de vivienda no tenga fecha de caducidad". Por ello, anunció que reforzará y mantendrá los dos reales decretos ley que el Ejecutivo no consiguió sacar adelante antes de adelantar las elecciones en la Cámara Baja.

"Nos corresponde llegar tan lejos como quiera la gente de la calle y la fuerza del voto", recalcó el líder del PSOE para reprochar al PP que trate de "enfrentar a los pequeños propietarios con los inquilinos". "Nosotros proponemos la unión de los pequeños propietarios y los inquilinos para mirar hacia arriba, a la de los aticazos y los fondos buitres, para acabar con su especulación y sus abusos", proclamó en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"La causa social lleva el nombre de una mujer de 87 años"

El jefe del Ejecutivo mostró su apoyo, al principio de su intervención, a los familiares de Maricarmen tras su fallecimiento, así como trasladar su confianza a las personas afectadas por el drama habitacional que vive el país. "Hoy la causa social lleva el nombre de una mujer de 87 años que falleció desahuciada y que nos dijo algo muy importante que recordar. Nos dijo: 'lo que yo he sufrido no lo sufra nadie más'".

El presidente presumió entonces de las conquistas sociales del socialismo relacionadas con los avances de derechos de las mujeres, la reforma laboral, el aumento de las pensiones y del salario mínimo interprofesional y volvió a cargar contra el PP por la vivienda. "Fijaos en lo que están haciendo con la política de vivienda", denunció. Además, se preguntó qué pueden tener el PP, Vox y Junts en contra de los decretos de vivienda, tras votar en contra en el Congreso de los Diputados.

La política "del miedo" y del "España se hunde"

Sánchez ha dicho que enfrente están "los mensajes de miedo" de los que llevan ocho años diciendo "España se hunde" y pidiendo que no se toque la reforma laboral, que no se suban los impuestos a la banca o que no se reconozcan los impuestos a las grandes energéticas, "no vaya a ser que se nos vayan los inversores [...]. Pero si estamos creciendo tres veces más que la zona euro y concentrando el 85% de la creación de empleo de toda la zona euro".

El presidente ha pedido fijarse en lo que ha dicho la derecha en las primeras horas de campaña: privatizar el sistema público de pensiones porque estas no se pueden revalorizar conforme al coste de la vida, "ellos, que dejaron la hucha en 5.000 millones y hoy está en 20.000 millones y, por supuesto, garantizada por ley la revalorización de las pensiones".

"Yo seré un perro que no tiene amo"

"Si os fijáis, están siempre con la fábula de Pedro y el lobo. El uno, que llama cáncer a las bajas laborales; el otro, que dice que hay que privatizar las pensiones porque no hay que vivir por encima de nuestras posibilidades. No, no, no. En la fábula de Pedro y el lobo, el lobo son ellos. Yo, en todo caso, seré un perro que no tiene amo y si sirvo a alguien es a la gente de a pie", ha dicho.

Según el candidato socialista, la derecha trata de "meter miedo a la gente para que no vaya a votar" y, frente a su proyecto de una España "en blanco y negro", el PSOE es la España que "representa el avance, el optimismo y la esperanza": "Todo este debate sobre el derecho a votar por correo y todo lo que están diciendo de mentiras y bulos, que creo que lo expanden por el miedo a perder. ¿Por qué siembran dudas sobre el derecho a votar por correo? ¿No os parece raro empezar una campaña desanimando a la gente a que vote? ¿Quién es el que ejerce el derecho por correo? El currante que tiene que trabajar ese domingo, el estudiante, el joven que vive fuera porque está estudiando y trabajando y no tiene ocasión de venir a votar, personas desvalidas. Es curioso que estos de 'El que pueda hacer que haga', ahora son los de 'Cuantos menos voten, mejor'.

Y "tienen razón en tener miedo porque urnas llenas, gana la gente y urnas vacías, ganan los que mueven los hilos", ha concluido.