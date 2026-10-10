La divertida reacción de Rajoy cuando Feijóo ha pedido un aplauso para él y Aznar durante el acto de precampaña del PP en Madrid

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza este sábado en Madrid su primer mitin de precampaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Este acto es el segundo orgánico con el PP madrileño esta semana, después de participar el lunes en la Junta Directiva Autonómica presidida por Ayuso tras el anuncio electoral de Pedro Sánchez.

Tras las intervenciones de Almeida y Ayuso, ha llegado el turno de Feijóo, que ha querido iniciar su discurso agradeciendo a todos los presidentes autonómicos que han podido acudir al acto, así como a toda la gente que no ha podido entrar en IFEMA y se ha tenido que quedar fuera. Posteriormente, ha querido mandar un "agradecimiento especial" a dos personas a las que ha descrito como gente "que no quiere aparentar", sino gente "que quiere hacer, que lo ha sido todo y que hoy son militantes del PP".

"Gente que ha servido a España, a nuestro partido y que sigue sirviendo a España y sigue sirviendo a nuestro partido. Muchas gracias, presidente Aznar. Muchas gracias, presidente Rajoy. Muchas gracias por vuestra generosidad", ha añadido.

En ese instante, se ha producido uno de los momentos más divertidos del acto cuando todo el auditorio se ha puesto en pie para ovacionar a los dos expresidentes y la cámara les ha enfocado. Mientras que José María Aznar sonreía y saludaba, Mariano Rajoy ha permanecido sentado y, al ver a la gente levantarse para aplaudirle, se ha mostrado sorprendido haciendo un gesto con las manos, al que Isabel Díaz Ayuso —que se encontraba a su lado— ha respondido riéndose. Acto seguido, ambos expresidentes se han levantado agradeciendo la ovación de los allí presentes y se han saludado con un apretón de manos.