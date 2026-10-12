Así vive Ceuta 70 días después de la entrada masiva: "Los barrios de la periferia están colapsados, la imagen sigue siendo muy preocupante"

"La situación ha cambiado, pero poco, o está cambiando muy lentamente", así narra en Más de uno Halima Ahmed, coordinadora de Luna Blanca en Ceuta, cómo respira la ciudad autónoma más de 70 días después de la entrada masiva de migrantes: "Vemos cómo habilitan centros de acogida y están desalojando playas. Ahora la última noticia que tenemos es que iban a empezar por los barrios, que desde la periferia fueron los que soportaron toda la carga, y siguen colapsados de personas durmiendo".

Ahmed señala que la imagen sigue siendo "muy preocupante" y solo hay que pasarse por cualquiera de estos barrios para "ver la cantidad de cientos y miles de personas que siguen colapsando las barriadas", todo ello "sin contar con los campos exteriores o las playas". "Muchas personas siguen escondidas y muchos bajan a conseguir algo de comer y luego se vuelven a esconder", asegura la coordinadora.

Esperan con "ilusión" a los reyes

Así, cree que la visita de los reyes a Ceuta dará "muchísima ilusión" a unos ceutíes que siguen viendo cómo avanza la situación "muy lentamente". "Por lo menos, el acoger a esas personas y no dejarlas en esa situación. Pensamos que todavía no se vislumbra un final. Aunque estén en centros de acogida, siguen saliendo, pululando por el resto de la ciudad, y eso provoca temor a la ciudadanía".