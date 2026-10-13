Latorre critica la explicación de Sánchez a la entrada de buques marroquíes en aguas de Ceuta: "Menuda anécdota, que obligó al despliegue de la Armada"

Les contamos que su radio, Onda Cero, está donde debe estar, que es en Ceuta. Aquí comenzábamos a las 06:00 en la playa del Trampolín, que presenta un aspecto muy diferente a la última vez que estuvimos allí, en esa esa playa.

Fíjense qué milagros obra una convocatoria electoral que puede convertir un poblado chabolista en un jardín zen. Ahora mismo la playa está limpia, está incluso rastrillado y los problemas se han trasladado. Se han trasladado muchos de los inmigrantes que allí se encontraba o en la playa Benítez a los Montes, por ejemplo, o a los barrios.

Algunos de ellos han conseguido alojamiento en el puerto. Con la polémica. Se acuerdan que provocó el hecho de que fuera una infraestructura crítica precisamente la que iba a alojar a parte de los inmigrantes que pasean por la ciudad con esa etiqueta, como esa especie de acreditación al al pecho.

Nos hemos bajado andando por la ciudad y si nos siguen a través de YouTube verán que nos hemos parado aquí en la Plaza de África, frente al monolito erigido en honor a los a los caídos en la Guerra de África. Los soldados españoles muertos gloriosamente en la guerra de África en época de Isabel segunda. Aquí, además, debajo hay una cripta donde reposan los los restos de algunos de aquellos combatientes. Este monolito se ha convertido en un homenaje improvisado a la ciudad, un homenaje improvisado y reivindicativo porque abundan los carteles con motivos reivindicativos y políticos en los que dice que esto no va de partidos, que va de Ceuta, que las promesas no bastan, que hacen falta respuestas de una ciudad que lleva 75 días viviendo en la más absoluta anormalidad y a la que además se le ha ocultado información muy relevante sobre la crisis que ha sufrido y cuál fue su naturaleza.

Hoy al menos, se viene a reparar una ausencia demasiado prolongada. Casi 20 años después, casi 20 años después, un rey de España recorrerá las calles de Ceuta, recibirá el calor de los españoles de aquí recibirá a sus autoridades rendirá tributo a las víctimas de esta tragedia que además de un asalto a la frontera, además de una violación de la integridad territorial, fue una tragedia humana que se llevó por delante la vida de 140 personas. Sus cadáveres no fueron reclamados por Marruecos y reposan en el cementerio musulmán de Sidi Embarek. Y allí van a estar los Reyes rindiendo homenaje. Tributo a estas víctimas en lo que va a ser el acto más cargado de significación.

Fíjense que en Marruecos no se ha encontrado una reacción demasiado hostil por el momento en la prensa a esta visita, la de 2007, provocó una crisis diplomática, la del rey Juan Carlos I. Siempre es delicada la visita de y por eso no se ha producido desde hace 20 años. Lo que pasa es que Marruecos también hay otros problemas y ahora hablaremos con Ignacio Guerrero que nos contará qué es lo que está ocurriendo y cuál es el estupor que ha provocado, por ejemplo, la última aparición pública del rey Mohamed VI, con un estado de salud muy, muy, muy precario.

Aquí pasarán además la noche los Los Reyes. Es la primera vez que pernoctan los jefes de los jefes del Estado en Ceuta y mañana partirán hacia Melilla, donde su presencia también es muy necesaria. Miren, si ha pasado tanto tiempo es por que la visita se considera diplomáticamente problemática. Dicho de forma sencilla porque Marruecos considera que es una provocación que los Reyes de España visiten dos ciudades españolas, pero cuya soberanía reclama Marruecos basándose en fantasías históricas.

Quien aún duda de para qué sirve un rey, quizás hoy en las calles de Ceuta, tenga su respuesta. Los símbolos son más útiles allí donde resultan más problemáticos y te lleva viviendo en la normalidad desde hace 75 días. Hoy, afortunadamente, presenta un aspecto distinto. Hace un mes ya les dije que la convocatoria de elecciones obra milagros y hace posible lo que se nos decía imposible.

El Gobierno ocultó las maniobras de Marruecos en aguas de Ceuta

Pero hay problemas que permanecen a los que se suma la comprensible indignación por haber sido engañados hace 75 días que el Gobierno oculta que buques de guerra marroquíes navegaron sin autorización por aguas de Ceuta los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con el asalto masivo a la frontera. No fue un error. Tampoco fue algo circunstancial. Estuvo a punto de provocar un accidente. No perseguían a narcos o a traficantes de personas. Fueron maniobras deliberadas y repetidas, desafiantes, que fueron ocultadas a la ciudadanía española, pero también al Parlamento español, donde está representada la soberanía nacional.

Una anécdota que también fue ocultada en ese supuesto ejercicio de transparencia que fue la desclasificación de los papeles secretos

En una comparecencia del presidente del Gobierno donde no aludió a este episodio. Ayer sí lo hizo en un corrillo con periodistas. Fíjense ustedes qué escenario el elegido para hablar por primera vez de esta crisis. Confirmaba la noticia que traía el diario del país en la que hablaba de estas maniobras deliberadas de buques de guerra marroquíes, buques armados que entraron durante precisamente esos días, los días del asalto en aguas territoriales españolas. Y decían que era una anécdota. Trató de quitarle hierro al asunto.

Una anécdota, por cierto, que también fue ocultada en ese supuesto ejercicio de transparencia que fue la clasificación de los papeles secretos de aquellos días con los que el Gobierno pretendía sacudirse cualquier responsabilidad por no haber estado atento o no haber estado alerta de lo que pudiera ocurrir.

Este hecho provocó que la Armada española tuviera que desplegar una fragata para responder a las incursiones de la Marina Real marroquí. Menuda anécdota que obliga a un despliegue de la Armada.